Animali, Caramanica(Rea): “Comuni ed enti locali troppo spesso assenti e inefficienti”

“Da qualche anno Rivoluzione Ecologista Animalista ha radicato sul territorio una fitta rete di contatti e responsabili locali che, in sinergia con la segreteria nazionale, agiscono con impegno e concretezza per affrontare le questioni ambientali più spinose e le criticità animali che affliggono localmente il nostro paese. E, tra le competenze fondamentali del nostro partito, c’è quello di informare e sollecitare l’intervento delle istituzioni, in particolare i Comuni, ai fini della pronta risoluzione di un determinato problema: dal degrado cittadino alle inefficienze del ciclo rifiuti, dalla condizione dei nostri amici a quattro zampe alla piaga del randagismo, tanto per fare qualche esempio vicino al cittadino. E quando accade questo, nasce spesso uno spiacevole problema: la mancanza di interlocuzione con gli enti locali che può avvenire per i più svariati motivi: dal silenzio politico-istituzionale alla inefficienza amministrativa. In molti casi, infatti, di fronte a situazioni che avrebbero necessità di immediato intervento della polizia municipale o di un sindaco – che per legge, ricordiamo essere autorità responsabile del benessere degli animali sul proprio territorio -, Rea suo malgrado ha mestamente constatato l’assenza di tali organismi, con telefonate agli uffici competenti cadute nel vuoto o pec rimaste inevase. Un comportamento, quello messo spesso in atto dagli enti locali, preoccupante e inaccettabile, che rischia di avere conseguenze nefaste su territorio, comunità e animali. In tempi di tecnologie avanzate e comunicazione alla avanguardia, crediamo che l’essere umano e le istituzioni, in particolare i Comuni, debbano essere ancora più al centro per la risoluzione dei problemi quotidiani e ci auguriamo che vengano incrementate le risorse pubbliche per l’assunzione di dipendenti e, soprattutto, per la creazione di uffici comunali specifici, dedicati alla tutela degli animali e dell’ambiente. Questo allo scopo di non vanificare le segnalazioni dei cittadini, e l’impegno di tanti volontari e di realtà, come la nostra, che ogni giorno operano per la difesa di ambiente, animali e collettività”.

Così, in una nota, il segretario nazionale del partito politico Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica.