Bari, Rea: “Su Parco Giustizia da ministro Crosetto solo silenzi. Intervenga Arpa Puglia”

“Persiste ancora il mistero sull’area delle ex Casermette, destinata alla realizzazione del Parco della Giustizia di Bari. Un progetto urbanistico sul quale Rea ormai da tempo esprime contrarietà senza “se” e senza “ma”. Come partito politico finalizzato alla tutela dell’ambiente, degli animali e dei cittadini, negli scorsi giorni ci siamo dunque attivati presso il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, al fine di conoscere le reali motivazioni per le quali non è stato ancora permesso l’accesso nel cantiere della struttura ad esperti nominati dalle varie associazioni al fine di verificare lo stato della flora, avifauna, fauna e delle colonie feline che, peraltro, sono sotto la diretta tutela del sindaco di Bari, Antonio De Caro. Tale negazione ha suscitato in noi legittimi dubbi alimentati, peraltro, dagli ambigui e silenti comportamenti delle stesse istituzioni coinvolte. In particolare, corre l’obbligo di chiederci se in quel luogo per pura ipotesi – in virtù dell’operatività della struttura ai tempi della guerra in Kosovo -, come da notizie da noi assunte, siano state stoccate munizioni all’uranio impoverito in virtù della presenza di artiglieria pesante. Infatti, tali munizioni sono state largamente impiegate nella guerra dei Balcani con le disastrose conseguenze per la salute dei militari che in quel teatro hanno operato. Nell’ultimo colloquio telefonico da noi avuto con la segreteria del Ministro della Difesa abbiamo voluto chiaramente rappresentare senza mezzi termini i nostri dubbi sulla eventuale presenza di uranio impoverito ma abbiamo ricevuto solo impietosi silenzi e risposte evasive. Alla luce dei fatti che non ci appaiono affatto chiari, pertanto, Rivoluzione Ecologista Animalista è adesso intenzionata a richiedere l’opportuno sopralluogo dell’Arpa Puglia da effettuarsi alla presenza dei nostri esperti. Nel momento in cui scriviamo questa nota stampa, non abbiamo ottenuto ancora una risposta ufficiale da Crosetto. Noi continueremo la nostra battaglia fintantoché non avremo risposte esaustive dal Ministro a tutela dei cittadini, dell’ambiente e degli animali”.

Così, in una nota, il segretario nazionale del partito politico Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica.