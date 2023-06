Il direttore di Assocostieri a Nova: “Puntare sul Gnl per la transizione energetica del settore marittimo”

Quello del trasporto marittimo “è un settore definibile come ‘hard to abate’, per il quale non ci sono soluzioni immediate a breve termine”, tuttavia esiste la roadmap “delineata nell’ambito del pacchetto del Fit for 55” e “sotto questo punto di vista oggi abbiamo già una soluzione disponibile, che le nostre infrastrutture e depositi esistenti possono contribuire a veicolare: il Gnl”. Lo spiega il direttore generale di Assocostieri, Dario Soria, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova” a pochi giorni dall’Assemblea dell’associazione, che si terrà il 20 giugno a Roma. “Oggi – evidenzia il dg di Assocostieri – abbiamo una logistica energetica del Gnl messa a terra e già sviluppata”. Tuttavia, secondo Soria, “questo va anche traguardato con il terzo anello della catena, che oltre alle infrastrutture e alle bettoline è rappresentato dagli armatori e dalle navi che possono utilizzare questo combustibile. Oggi – prosegue Soria – sappiamo che già solcano il Mediterraneo decine di navi che possono essere alimentate a Gnl e quindi abbiamo una filiera completa”. Tuttavia, “nel mondo abbiamo circa 80 mila navi e non è pensabile che queste possano essere sostituite tutte immediatamente. Anche perché, se consideriamo che ogni anno potremmo sostituirne circa mille, avremmo bisogno di ottant’anni per rinnovare la flotta”. Quindi, secondo il dg di Assocostieri, “immediatamente i biocarburanti e il Gnl possono essere utilizzati”, ma “immaginiamo che il prossimo futuro veda motorizzazioni navali alternative in un’ottica di mix, e su questo forse il metanolo, per la maggiore facilità di messa a terra, può essere una delle principali. Ma poi – osserva ancora Soria – immaginiamo un mondo del trasporto marittimo multi-fuel in cui l’ottica del mix sia prevalente. Anche qui, vista l’urgenza, non bisogna perdere tempo: bisogna cercare di ottimizzare la logistica nazionale per far sì che a questa decarbonizzazione condivisa possa essere affiancato anche un obiettivo di competitività nazionale che per noi di Assocostieri è fondamentale”.