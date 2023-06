“Sono sempre alla ricerca di nuove sfide”, Jessica Caselli si racconta

Il suo profilo social è arrivato in pochissimo tempo a quasi 35k followers: dietro ad un fisico estremamente sexy c’è una spiccata intelligenza che ha portato la splendida 26enne a farsi conoscere ed amare.

Jessica Caselli si è raccontata in un’intervista esclusiva in cui ci ha svelato obiettivi e programmi per il proprio futuro.



Ciao Jessica, sei molto attiva sui social, lo vedi come uno strumento di lavoro o come un hobby?

“Instagram è uno degli strumenti più utilizzati (come ogni piattaforma che ospita un numero elevato di utenti), per ricavare un guadagno. Personalmente, i Social non sono il mio lavoro principale, nella vita mi occupo anche di altro, ma li considero a tutti gli effetti una fonte di business”

Mostri con piacere ed orgoglio il tuo corpo, esteticamente cosa ami del tuo corpo?

“Questo è un argomento che può essere un po’ delicato da toccare. Il fatto è che non importa come uno sia fisicamente, troverà quasi sempre dei difetti. Ma credo che bisognerebbe accertarsi e amarsi sempre per come si è. La parte che mi piace di più di me sono i miei occhi.”





Chirurgia estetica: sei pro e contro? Ti sei mai sottoposta ad interventi?

“Non potrei mai essere contraria a qualcosa che serve a “migliorare” e a rendere le persone più contente.Io personalmente non mi sono mai sottoposta ad interventi di chirurgia estetica, ma ne sono assolutamente Pro.”

Jessica come vede se stessa tra 10 anni? Quali sono i tuoi sogni da un punto di vista personale e professionale?

“Non so come sarò esattamente tra 10 anni, mi vedo come adesso a livello professionale, magari con una famiglia, nuove esperienze e sempre con la voglia di nuove sfide.”





I social sono spesso un’arma a doppio taglio? Ti capita di subite critiche ed attacchi? Se si come reagisci?

“Le critiche offensive e totalmente gratuite sono cose che non tollero, soprattutto dietro ad uno schermo. Non mi capita di riceverle spesso, ma quelle volte che vengo “attaccata” ignoro e basta.”

Ti piacerebbe fare un reality? Se si quale?

“Amo mettermi in gioco e avere delle sfide. Se dovessi scegliere mi piacerebbe partecipare senza dubbio a Pechino Express.”

Onlyfans, cosa ne pensi?

“Penso che se una persona si sente “bene” con il proprio fisico, non ci vedo niente di male nel mostrarsi sui vari Social. Sono contraria ad altri tipi di contenuti. Ma ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole.”