“Amo il mare ma non chiedetemi di navigare!” Alina Cappiello, il social che avanza

Classe ’97 con l’amore per i social ed il mondo dello spettacolo: Alina Cappiello ama curare il proprio corpo riempiendo le proprie giornate con durissimi allenamenti in palestra ed una dieta equilibrata.

Nata e cresciuta a Genova, la 26enne ligure ama il mare ma, come colmo dei colmi, soffre l’oscillare delle onde e non può navigare.



Da alcuni anni Alina, oltre al suo primo lavoro, ha iniziato una seconda attività parallela: i social infatti stanno diventando per lei uno strumento non solo di svago ma anche di retribuzione.

In questa intervista esclusiva la splendida ligure si racconta a 360° tra sogni ed obiettivi futuri.



Ciao Alina, ci racconti un pò come nasce la tua passione per i social?

“Non sono mai stata una grande appassionata di social, usavo Facebook ed Instagram come tutti senza dedicarci troppo tempo. In pochi anni però senza fare nulla di che mi sono ritrovata ad avere circa 12k followers che, per l’epoca (circa 5 anni fa), erano molti, i miei amici mi hanno suggerito di sfruttare questo seguito e piano piano sono andata avanti, ora i social rappresentano un secondo lavoro per me.”



I social sono il tuo unico lavoro al momento?

“No, diciamo che ho sempre portato avanti la tradizione di famiglia occupandomi di barche e cantieri. Al momento svolgo un lavoro di ufficio e nel tempo libero mi ritaglio gli spazi necessari per curare anche gli aspetti social.”





Come reagisci alle critiche?

“Onestamente non mi da fastidio; subisco molte critiche ma vado avanti per la mia strada, spesso mi viene quasi da ridere, sono una persona molto autocritica e forse è questa la mia principale forza.

Sono una ragazza determinata e mi piace andare avanti per la mia strada, come si dice, chi mi ama mi segua (ride ndr).”



Sei pro o contro la chirurgia estetica?

“Non sono contraria, rispetto chi si sottopone ad interventi chirurgici per migliorare il proprio lato estetico. Io, in tutta sincerità, ho un pò paura degli interventi, diciamo che finché posso cerco di evitarlo (ride ndr).”

Che progetti hai per il futuro?

“Non fermarmi qui sicuramente. Voglio continuare a crescere sia professionalmente che personalmente sperando ci sia un’occasione importante per mettermi in gioco, nel frattempo mi godo il mio lavoro e la mia vita privata…oltre agli allenamenti! (ride ndr).”