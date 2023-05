In-Finiti: Michela Persico fa il suo debutto ufficiale sul maxischermo

Finita l’attesa: ieri a Verona è stato ufficialmente presentato il nuovo film di Cristian De Mattehis in cui la splendida Michela Persico interpreta il ruolo di Greta.

Per la 32enne bergamasca è il debutto assoluto sul maxischermo, un obiettivo sognato fin da bambina e raggiunto oggi dopo tanto impegno e sacrificio.



Greta è la protagonista di un intrigo amoroso: Michela Persico infatti interpreta i panni di una ragazza particolare, che mette in mostra tutta la sua astuzia dando consigli errati ad una sua conoscente con cui intraprende una vera sfida per conquistare il suo vero amore.

“Ho fatto molti studi per ricoprire al meglio questo ruolo, era un mondo a me sconosciuto ma mi sono divertita veramente tanto nel girare questo film e nel mettermi alla prova in quello che ha sempre rappresentato il mio sogno da bambina: fare l’attrice.”



Con il giusto mix di emozione e soddisfazione Michela Persico ci ha raccontato tutto il suo stato d’animo il giorno dopo l’uscita ufficiale del suo primo film da protagonista.

“La premiere di ieri è stata emozionante, vedermi sul maxischermo mi ha fatto un bellissimo effetto e sono veramente molto soddisfatta per questo traguardo raggiunto.



Spero che questo film rappresenti per me soltanto l’inizio di una lunga serie, ringrazio veramente di cuore la mia famiglia che mi ha supportato in questi mesi, tutto il cast per l’aiuto che mi ha dato ed in particolare il regista che ha subito pensato a me come interprete di Greta, spero di avere altre occasioni in futuro, continuerò a lavorare per chiedere sempre di più da me stessa.”





Con l’ambizione e la determinazione che da sempre la contraddistingue la giovane bergamasca continua a coltivare un sogno che aveva fin da bambina e che oggi con la maturità e l’esperienza di una mamma e di una donna ha finalmente raggiunto.

a cura di Dario De Fenu