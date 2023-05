Quando i sogni diventano realtà: Michela Persico debutta sul maxischermo con “In-Finiti”

Giornalista sportiva, mamma di Tommaso e compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani ma non solo: Michela Persico è pronta a fare il suo esordio assoluto sul maxischermo, la splendida giornalista lombarda infatti interpreterà Greta nel film “In-Finiti”.

Bellezza assoluta ma soprattutto carattere: Michela è infatti molto ambiziosa e pronta a lanciarsi sempre in nuove sfide; il tutto con il sorriso stampato sulle labbra e l’amore verso la propria famiglia.



Ciao Michela, avevi rivelato che da piccola sognavi di fare l’attrice, questo sogno si sta realizzando?

“Ho sempre sognato di fare la conduttrice, il mondo del cinema mi affascina fin da quando ero bambina anche se l’ho sempre visto come un sogno astratto, quasi irrealizzabile (ride ndr).

Diciamo che sono una persona che non si accontenta mai, chiedo molto a me stessa e mi impegno ogni giorno per cercare di crescere sotto tutti i punti di vista, quindi si, ti dico che sono soddisfatta ad oggi di quello che ho fatto ma vorrei perfezionarmi sempre di più e di sicuro non mi fermerò qui.”





Sui social hai un grande seguito e spesso vieni definita anche una influencer: ti rivedi in questa definizione?

“Se influenzo in modo positivo si, ben venga! (Ride ndr).

I social non sono il mio lavoro, io mi occupo di altro e amo fare altro, Instagram è un modo divertente per condividere quotidianità e passioni, ma non ho studiato per fare l’influencer e, ad oggi, non è certamente il mio obiettivo.

Nel mio piccolo se posso essere “da esempio” per qualcuno sono contenta, mi fa piacere ricevere in direct complimenti e parole di stima da ragazze che personalmente non conosco”.





Cannes: quanta emozione hai? Ci racconti un po questo film?

“È il mio debutto assoluto sul maxischermo, sono emozionata perché sto realizzando un sogno.

Sono cresciuta con l’idea di fare la conduttrice e la giornalista sportiva, mi sono sempre vista e sentita molto adatta a ricoprire questo ruolo e ho lavorato molto per arrivarci.

Fare l’attrice era il sogno proibito, quell’obiettivo quasi astratto per cui lavori ma sai che sarà quasi impossibile da raggiungere.

Io credo molto nel destino ed evidentemente era scritto nelle stelle: cercavano una ragazza del nord Italia, bionda e con le mie caratteristiche, quando mi hanno proposto il ruolo sono salita al settimo cielo (ride ndr).

Devo ammettere che non è stato facile, ho dovuto studiare molto in questi ultimi mesi, non avevo mai studiato per fare l’attrice ma devo direi che sono molto soddisfatta del risultato! Il film da metà Giugno sarà in tutti gli “Uci Cinema” ed in circa 50 sale, verrà presentato questa domenica (28 maggio).

Il titolo è “In_Finiti” , colgo l’occasione per ringraziare il regista Cristina De Matteis ed il produttore Michele Cali.

Dopo aver partecipato al Festival di Venezia ora andrò a Cannes, sarà per me un’altra grandissima emozione.”





Compagna, mamma, professionista: la tua vita è piena di impegni, come riesci ad organizzare le tue giornate?

“Anche da piccola ho sempre cercato di cavarmela da sola: lavoro ogni giorno su me stessa per cercare di affrontare al meglio tutti gli impegni quotidiani senza togliere tempo alla famiglia.

Dietro tutto questo c’è molto lavoro, non è facile tenere una famiglia unita ed allo stesso tempo essere concentrati sulla vita lavorativa, spesso vengono alla luce soltanto le vittorie ma vi assicuro che ci sono anche le sconfitte, da quelle cerco di imparare il più possibile per cercare di migliorarmi continuamente.

Come detto sono molto ambiziosa, ovviamente con il crescere degli obiettivi aumentano anche i problemi e le difficoltà, ma voglio sempre mettermi in gioco.

Anche nei momenti di difficoltà cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno provando a cogliere il lato positivo da ogni cosa.

Non ho passato una gravidanza facile, stavamo in quarantena e la situazione era molto delicata ma ho cercato comunque di affrontare il tutto con il sorriso ritagliandomi sempre il tempo per curarmi e truccarmi nonostante fossi obbligata a stare a casa.”



La Michela di oggi come sogna di essere tra 10 anni?

“Esattamente come sono adesso (ride ndr), magari con una bambina in più ma con il mio lavoro, la mia routine e la mia voglia di lanciarmi sempre in nuove sfide.”

Ricevi molti complimenti ma immagino anche molte critiche dai cosiddetti “haters”, come reagisci agli attacchi?





“Apprezzo la critica costruttiva, aiuta a farmi crescere ed a migliorarmi, non riesco invece a capire l’offesa gratuita ed inutile accompagna la vita di tutti noi.

Spesso vengo attaccata, cerco di ignorare per quanto mi è possibile.”

