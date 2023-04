Francesca Teodori: “A Terni deve vincere Stefano Bandecchi”

Qualche settimana fa avevamo incontrato Francesca Teodori che, nella sua intervista, ci aveva svelato i suoi sogni ed i progetti per il futuro.

Avevamo lasciato Francesca alla guida di Amterni television, emittente locale vicina alla Ternana Calcio, in cui ha raggiunto un successo incredibile grazie alle sue competenze calcistiche e alla sua bellezza e delicatezza.

Oggi notiamo dai suoi social che qualcosa è’ cambiato: la vediamo partecipare attivamente ad una campagna elettorale ma non la vediamo più in tv come di consueto, per questo abbiamo nuovamente intervistato Francesca Teodori che ci ha raccontato tutte le problematiche che l’hanno allontanata dal grande schermo.

Ciao Francesca, che periodo stai attraversando?

“Beh .. in questo momento sto dedicando anima e corpo, pur non essendomi candidata, alla campagna elettorale di Alternativa Popolare che sostiene il presidente della Ternana Stefano Bandecchi come candidato Sindaco.

Ad oggi questa è’ una priorità perché è fondamentale per tutti i ternani che per i prossimi 5 anni la città non venga solo amministrata bene ma cambiata radicalmente sotto molti aspetti e Stefano Bandecchi è’ un grande imprenditore visionario e che mantiene sempre ciò che dice.”





E la tua presenza in tv ? Hai dunque abbandonato per scelta !?

“No assolutamente.

Non avrei mai abbandonato la tv che è tutto per me, purtroppo è’ stata una decisione non dipendente dalla mia volontà, una scelta che ho subito senza tra le altre cose ricevere spiegazioni.

Mi fermerei qui però, la situazione è’ già seguita e tutelata in altre sedi, posso solo dire che, anche dal punto di vista imprenditoriale, ritengo ingiusta e scorretta la scelta di allontanarmi dalla tv, visto inoltre il grande lavoro che ho fatto in questi anni.”

Abbiamo visto che però che hai appena iniziato un programma radiofonico, sei davvero un’artista eclettica, ti piace questo nuovo ruolo?

“Si, ho iniziato a condurre una rubrica tutta mia all’interno del programma di New Sound Level , una radio romana che si occupata della Lazio principalmente e condotta da Francesco Scarcelli , Claudio Anellucci e tutta la loro fantastica squadra .

Il mio angolo si chiama “L’occhiolino sulla B” perché ,come sempre, mi occuperò del campionato di Serie B e della mia amata Ternana.

È’ una grande novità per me è ringrazio davvero lo staff della radio per la professionalità e cortesia con cui mi hanno accolto.”





Quindi ora che progetti hai per il futuro?

“Sto valutando varie strade, oggi ho molto chiaro ciò che voglio fare e ho molto chiaro ciò che sono e ciò che so fare .

Vorrei avere una parte in un film perché questo è’ ora la mia più grande aspirazione, nel frattempo mi auguro di avere ben presto una proposta di lavoro da qualche tv importante che voglia darmi fiducia e puntare su di me.”

Quindi queste elezioni chi le vincerà?

“Le elezioni le devono vincere i ternani , la città intera!

A mio avviso perché questo avvenga deve vincere Stefano Bandecchi.

Sono molto fiduciosa, il lavoro che si sta svolgendo è’ meticoloso ma soprattutto concreto e continuo, si è’ partiti dal nulla con umiltà e sacrificio ed oggi Alternativa Popolare inizia davvero a spaventare tutti coloro che pensavano che non ce l’avrebbe mai potuta fare ad arrivare a certe percentuali di gradimento.”

Beh allora a questo punto Francesca ti auguriamo davvero in bocca al lupo e un in bocca al lupo anche per le elezioni .. vinca il migliore!

“Viva il lupo.. e forza Stefano Bandecchi, il migliore!”

a cura di Dario De Fenu