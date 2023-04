Ginevra Eschiti: “Con il tempo ho imparato ad apprezzare e valorizzare anche i miei difetti” 

Giovane ma già estremamente determinata ed ambiziosa, Ginevra Eschiti ama trascorrere il proprio tempo sui social, strumento che in poco tempo le ha portato ad avere un importante riscontro di followers.

TikTok è la piattaforma che l’ha portata ad emergere, Instagram il social attraverso il quale Ginevra condivide la sua bellezza e la quotidianità.



“OnlyFans non fa per me, ma farei volentieri un reality”, sicura, diretta e mai banale, Ginevra si è raccontata in un’intervista esclusiva nella quale ha rivelato ambizioni e sogni nel cassetto.

Ciao Ginevra, ci racconti in breve il tuo percorso di studi?

“Io mi sono laureata nel 2019 in mediazioni linguistiche e invece di iniziare la magistrale ho lavorato per un’azienda, a settembre ho iniziato la magistrale ed ora mi divido tra lo studio e la mia passione per i social ai quali dedico molto tempo.”







Hai vinto Miss Livorno, ci racconti questa esperienza?

“Fin da piccola mi è sempre piaciuto mettermi in mostra, miss Livorno è stata una bellissima esperienza che mi ha fatto crescere a livello personale anche, vincerla poi devo ammettere che è stata una bella soddisfazione (ride ndr).”

Cosa ti piace e cosa non ti piace del tuo corpo?

“Mi piace la schiena molto, conosco i miei “difetti” e ho iniziato ad apprezzarli con il tempo, crescendo ho imparato ad amarmi per quella che sono ed ora mi piaccio totalmente nonostante qualche piccola imperfezione.

Nel viso, ad esempio, sono asimmetrica ma ora cerco di valorizzarmi comunque e non cambierei nulla di me.

Non ho mai pensato alla chirurgia estetica, non critico chi la utilizza ma ho sempre detto che se mai dovessi andare sotto i ferri sarà per necessità, anche perché ho anche paura.



Ti piacerebbe fare reality?

Assolutamente si. Mi piace l’idea di potermi mettere in gioco con un’esperienza diversa, la prenderei come una sfida e solitamente sono una persona molto competitiva e testarda (ride ndr).

Se potessi scegliere direi l’isola dei famosi, mi sono sempre piaciute le cose difficili.

Mi rivedo molto in Soleil, lei si è dimostrata una ragazza molto forte e sicura di se, nonostante le critiche ricevute non si è mai fatta mettere i piedi in testa da nessuno.





Attualmente lavori con i social?

“Al momento lavoro per una community della mia città, mi hanno chiesto difare la hostess e ho accettato con entusiasmo anche perché, come detto, lperché è un ottimo modo per unire le mie passioni con il lavoro”.

Inoltre faccio la hostess per il Pisa, in questo modo mi sono anche un minimo avvicinata al calcio.



Segui il calcio?

“No, in generale ti direi di no. Guardo un po’ le partite della nazionale ma non mi definiscono una grande appassionata o tifosa.”

Credi nell’amicizia uomo-donna?

“In generale ti dico di si, anche se è difficile e molto raro trovarla. In passato ho avuto “brutte” esperienza in questo ambito…”



Come nasce la tua passione per i social?

“Fondamentalmente nasce dalla mia voglia di mettermi in mostra. Mi piace l’esibizionismo e di conseguenza amo mostrarmi per quello che sono sia sul lato estetico che caratteriale.

Chi mi conosce sa che io sono cosi, una persona socievole a cui piace uscire con gli amici e divertirsi.

In questo devo ringraziare la mia famiglia che non mi ha mai messo i bastoni tra le ruote nonostante, a volte, non condividessero pienamente qualche mia scelta.

Penso che nella vita sia importante essere se stessi, qualora avessi la possibilità di parlare ad un pubblico mi piacerebbe lasciare questo bel messaggio.”





Ti è mai capitato di subire critiche o attacchi sui social ?

“Si capita purtroppo molto spesso.

Trovo veramente assurdo giudicare una persona perché mette foto in costume o ama mostrare il proprio corpo.

A me non importa nulla delle critiche quando esse non sono costruttive. Non ascolto chi mi insulta inutilmente ma quando sono i miei familiari a criticarmi ovviamente ci rimango male ma cerco sempre di far capire che nonostante il mio impegno sui social, rimango la ragazza di sempre”

Hai mai pensato di farti OnlyFans?

“Non sono contraria a OnlyFans, non ci vedo nulla di male proprio perchè, come detto anche precedentemente, ognuno deve essere libero di fare ciò che vuole.

A me personalmente non va di aprirlo, mi piace essere professionale e comunque non vorrei mai fare nudo artistico quindi sarebbe inutile aprirlo perché andrei a pubblicare le stesse foto che metto su Instagram.”



A cura di Dario De Fenu