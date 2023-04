Regionali in FVG: plebiscito per Fedriga, valanga centrodestra

Si sono chiuse alle 15 di oggi lunedì 3 aprile 2023 le urne della regione più nord-orientale d’Italia, il Friuli-Venezia Giulia. I suoi cittadini sono infatti stati chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del presidente dell’Assemblea regionale. Si è votato come da consueto per le elezioni regionali su due giorni:i seggi hanno aperto i battenti ieri, domenica 2 aprile, dalle 07:00 alle 23:00 e oggi appunto, dalle 07:00 alle 15:00 .

Vince (ancora) Fedriga

Come ampiamente previsto da sondaggi e addetti ai lavori la regione sarà ancora guidata da Massimiliano Fedriga, che quindi presiederà per un altro quinquennio almeno l’assemblea regionale con sede nel palazzo più imponente di Piazza Unità a Trieste.

Fedriga, veronese di 43 anni, è uno dei più apprezzati e popolari governatori di Italia, (per lo meno stando alle statistiche, ndr), una laurea in scienze della comunicazione, è uno dei leghisti della prima ora, nonché uno dei principali rappresentanti della classe dirigente del carroccio.

La vittoria è stata bulgara, nettissima, indiscutibile. Secondo le proiezioni Fedriga è al 64,9%; Massimo Moretuzzo (centrosinistra) al 27,9; Giorgia Tripoli al 4,9 (la candidata No Vax ndr); Alessandro Maran (Terzo Polo) 2,3 (insomma, il Terzo Polo rischia di non superare neppure lo sbarramento). Gli exit poll davano già Fedriga al trionfo tra il 61 e il 65 per cento. Il candidato sostenuto invece dal centrosinistra con l’appoggio anche dei Cinque Stelle, Massimo Moretuzzo, veniva dato dagli exit poll preso tra il 28-32 per cento, in linea con le proiezioni. Inoltre secondo la prima proiezione diffusa dalla Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia, la lista Fedriga e Lega sono oltre il 30% e Fratelli d’Italia al 18%. Viaggiano su percentuali bassissime il M5s e il Terzo polo: entrambi non supererebbero la soglia del 3%.

Il governatore ringrazia tutti: “Ringrazio gli elettori del Friuli Venezia Giulia per avermi confermato alla guida della Regione. Un’importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini“.

I dati