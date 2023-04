Nasce l’associazione ‘Sole’: asta di beneficenza alla serata inaugurale

di Dario De Fenu

Nata su una brillante idea della nota conduttrice di Mediaset Giorgia Venturini, l’associazione “Sole” ha l’obiettivo di finanziare le cure perinatali negli ospedali italiani e assistere le mamme nei giorni successivi al parto.



L’iniziativa ha ottenuto fin da subito moltissimi feedback positivi e la serata inaugurale è stata un vero e proprio successo con tanti personaggi pubblici che sono intervenuti a sostegno del progetto della Venturini.

Da Giorgia Rossi a Michela Quattrociocche, passando per Ilary Blasi e Wanda Nara, tante le “dive” presenti alla serata di inaugurazione e tanti i messaggi social che hanno inondato la pagina Instagram di Sole.

Il nome dell’associazione è quello della figlia di Venturini, Sole Tea, ma sta anche idealmente a significare – spiega una nota – come le donne non debbano essere mai lasciate sole nei giorni e nei mesi successivi al parto.

La serata si è conclusa con un’asta di beneficenza nella quale molte aziende hanno partecipato donando poi l’intero compenso raccolto a sostegno dell’associazione.

Class One Agency (https://instagram.com/classone_agency?igshid=YmMyMTA2M2Y= )ha donato un voucher per un giro in elicottero per 4 persone comprensivo di pranzo alla Poledrara, a dimostrazione di come anche chi lavora con il lusso abbia un grande cuore.

YMCA Prime Sport Club (https://instagram.com/ymcaprimesportclub?igshid=YmMyMTA2M2Y=) ha donato quattro abbonamenti semestrali presso le proprie strutture.

Un artista misterioso(https://instagram.com/edwardspitzart?igshid=YmMyMTA2M2Y=), che nessuno ha mai visto, contattato dalla sua amica Bacchi Tiziana, per aiutare l’associazione, ha donato un meraviglioso quadro che all’asta è stato uno degli oggetti più apprezzati. Naturalmente la curiosità delle persone su chi fosse l’artista è stata tanta ma Tiziana Bacchi si è dimostrata fredda nel mantenere il segreto dell’artista.

Lavinia Sansoni, responsabile della splendida location Borgo Merluzza (https://instagram.com/borgomerluzza?igshid=YmMyMTA2M2Y=), ha donato un evento nella meravigliosa villa sopracitata.

Spadafora Gioielli (https://instagram.com/spadaforagioielli?igshid=YmMyMTA2M2Y=) ha donato uno dei suoi gioielli mentre Emiliano Zuccherofino (https://instagram.com/emilianozuccherofino?igshid=YmMyMTA2M2Y=) ha donato sette lezioni di difesa personale all’associazione.

Tiziana Bacchi, insegnante di estetica e coach per altri centri, e la dottoressa Barbara Battistella, sua socia nel progetto benessere , si sono spese in prima persona per l’associazione donando un voucher per un trattamento presso le loro strutture.



Misha Khatianovich ha donato un trattamento per i capelli con l’obiettivo di aiutare le mamma dalle difficoltà del post parto.

Da sottolineare infine la partecipazione di Michele Ciola, proprietario dell’agenzia New Celebrity Management che, insieme a Tiziana Bacchi, si è preoccupato di prendere contatti con le varie aziende che hanno partecipato all’inaugurazione.

Claudio Gaudiello(https://instagram.com/__claudioindependent__?igshid=YmMyMTA2M2Y=), direttore sportivo Fiamme Oro ed ex atleta della nazionale di Rugby, con la solidarietà che da sempre lo contraddistingue ha donato all’associazione una maglietta autografata dalla nazionale italiana di rugby.