Andrea Ubbiali: “IL Business dello “Stylist della tv italiana”

a cura di Francesca Baroni

Il consulente di immagine Andrea Ubbiali, bergamasco, classe 1985, fonda nel 2018 il brand di lusso Andrea Ubbiali Couture, che realizza capi di alta moda e pret-à-porter.

Un brand giovane, quello di Andrea, ma in continua crescita ed evoluzione, che ha saputo adeguarsi ai cambiamenti di richieste di mercato durante la pandemia del 2020, lanciando una linea di mascherine Luxury multicolor e traspiranti. La flessibilità e la differenziazione della sua offerta gli permettono di non fermarsi, ma anzi di allargare sempre di più i suoi orizzonti.



Non solo. Il brand dispone anche di una linea bimba e di una linea di cosmetici per il viso. Ha avviato una sezione bijoux, completando i look delle star con la sua bigiotteria, e una linea di accessori composta da sciarpe e borse; una linea di lingerie, che si rivolge in primis agli attori e alle attrici che recitano in film per adulti; una linea mare, dedicata anche agli uomini.

Andrea Ubbiali Couture, molto attivo suoi social, ha inoltre ideato un format make-up dal nome First Class Make Up Day, che si tiene regolarmente a Milano.

Sono sempre di più le celebrità della tv italiana che si affidano a lui per il fitting (quella fase in cui l’abito viene testato per la prima volta sulla persona e permette allo stilista di vedere l’effetto che dà il capo indossato) e più in generale per la scelta degli outfit da indossare durante le varie trasmissioni televisive.

Ha un legame indissolubile e speciale con le spose. Sono numerose le ordinazioni di abiti da sposa firmati Andrea Ubbiali Couture.

Durante la primavera 2022 ha lanciato la nuova sezione dedicata alla casa.

Insomma, un vero amante della bellezza in tutte le sue forme. D’altra parte, il buon gusto non lo si deve solo indossare, ma fare che ci circondi.

“La bellezza salverà il mondo”, diceva Dostoevskig, e Andrea, sicuramente, il suo contributo lo sta dando.

19/12/2022