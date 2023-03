Scossa di terremoto di 4.6 in Molise. Avvertita in tutto il centro-sud

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in diverse località in Molise e in Abruzzo alle 23:53 del 28 marzo 2023. La magnitudo è stata di 4.6 con epicentro a due chilometri da Montagano in provincia di Campobasso.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ha avuto ipocentro a 23 km di profondità. Oltre che nel Molise la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio. La gente si è riversata impaurita in strada a Campobasso, dove si segnala l’aumento del traffico locale e alcune persone con la valigia in mano. Nei comuni qualcuno ha segnalato crepe sui muri delle abitazioni, ma in linea generale non si segnalano casi di danni a persone e/o cose.

La situazione nell’epicentro

Il sindaco di Montagano Giuseppe Tullo ha detto che da un primo giro di ricognizione la situazione sembra per fortuna buona: «Non si segnalano danni particolari. Le verifiche dovranno essere fatte in modo più approfondito, ovviamente.