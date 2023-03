“Per essere felici non servono grandi cose”, parola di Noemi Cara

“Per essere felici non servono grandi cose”.

Noemi Cara vive la propria quotidianità con il calore della famiglia e le problematiche più comuni, a differenza di altre persone però non le nasconde e trascorre il tempo libero interagendo con i tanti followers che animano il suo profilo Instagram.

Nata in Sicilia ma emigrata a Terni, dove vive con il marito Riccardo, Noemi ama condividere i propri pensieri attraverso Instagram, strumento che nel corso degli anni è diventato suo fedele compagno di viaggio.

In attesa dell’arrivo del loro primogenito Noemi e Riccardo hanno costruito una famiglia forte, basata su un aiuto reciproco e tanti sacrifici che oggi li portano ad essere un vero e proprio modello per tanti giovani.

Sensibilità, umiltà e simpatia sono forse le caratteristiche che descrivono meglio Noemi che ringraziamo per averci rilasciato un’intervista esclusiva in cui ci ha raccontato le proprie passioni con uno sguardo ad un futuro che tutti noi le auguriamo possa essere all’altezza dei propri sogni.

Ciao Noemi, che percorso di studi hai fatto?

“Mi sono laureata a Nardi (un paesino vicino Terni) in Scienze dell’investigazione e della sicurezza per poi concludere il mio percorso di studi con la laurea magistrale in Socio-Antropologia per la gestione dei rischi sociali.

Inoltre quest’anno ho preso anche il master in materie filosofiche e umanistiche, il mio obiettivo è quello di insegnare filosofia e spero di poter presto realizzarmi a livello professionale visto che per il momento ho fatto soltanto supplenze.”



Come hai conosciuto Riccardo?

“Io e Riccardo ci siamo conosciuti a Nardi, io studiavo e per mantenermi facevo la cameriera in un bar che lui frequentava la sera con gli amici. Inizialmente tra di noi era nata una bellissima amicizia poi nel periodo in cui scrivevo la tesi ci siamo innamorati e dopo appena tre anni ci siamo sposati.”



Come nasce la tua passione per i social e per Instagram?

“In realtà nasce per gioco. Ricordo che, seguendo la moda del momento, avevo fatto i capelli grigi esponendomi fin da subito sui social e condividendo la mia nuova acconciatura. All’epoca non esistevano le stories ma piano piano le persone iniziavano a seguirmi chiedendomi consigli e soprattutto confidandosi con me dei loro problemi quotidiani.

Ho sempre cercato di mandare un messaggio positivo ai miei followers e da quel momento ho sentito sempre di più l’esigenza ed il desiderio di portare avanti questa mia passione.

Durante la quarantena ho condiviso tutte le mie giornate pubblicando anche la proposta di matrimonio di Riccardo: spesso sui social ci viene mostrata l’esaltazione dell’ “io”, quasi come se non ci fosse più spazio per il “noi”. Io amo mio marito e mi piace mettere al centro della mia quotidianità lui proprio perché nei social voglio essere me stessa e dimostrare che la vita di coppia è stupenda se vissuta a pieno come facciamo noi.”





Qual è il messaggio che vuoi far passare attraverso i social?

“A me piace far vedere che si può essere felici anche senza andare in vacanza alle Maldive o guadagnare 10mila euro al mese. Io e Riccardo facciamo una vita normalissima, con sacrifici ed umiltà ed è proprio questo il messaggio che cercherò di dare a mio figlio.

Io stimo molto mio marito che si alza ogni mattina presto per andare a lavorare, insieme stiamo costruendo una famiglia bellissima e di questo ne vado molto orgogliosa.”

Come ti vedi tra dieci anni?

“ Tra dieci anni mi vedo con una cattedra ed una stabilità professionale oltre che familiare. Mi vedo con mio marito e magari un altro figlio, vedremo! (Ride ndr)”.





Sarà dunque un maschietto, chi è stato più felice, tu o Riccardo?

”Tra i due forse più io, lo avevo sempre detto, ero sicura!”

Stai soffrendo la gravidanza?

”Devo dire di no, la sto gestendo abbastanza bene e sono molto felice, l’unica cosa che mi manca veramente tanto è il sushi (ride ndr).

Appena nascerà mi farò una bella cena a base di sushi!”

a cura di Dario De Fenu