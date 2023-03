Moldavia: filorussi tentano il colpo di Stato

Ormai si è concluso il 371esimo giorno di guerra sul fronte ucraino e la prospettiva di una pace o anche solo di un cessate il fuoco appaiono sempre più remote e irrealizzabili, con il rischio escalation che si fa sempre più concreto

Centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor sono scesi in piazza a Chisinau, capitale della Moldavia, chiedendo le dimissioni del governo della presidente Maia Sandu e le elezioni anticipate . Una parte del corteo – scrivono media moldavi, tra cui Newsmaker – ha cercato di fare irruzione nella sede del governo: dopo essere stati fermati dalla polizia, i dimostranti si sono diretti verso il municipio della città. Alcuni di loro sono stati arrestati a seguito delle tensioni. «Chiediamo elezioni anticipate. Il governo deve pagare le bollette delle persone che sono aumentate più volte per colpa delle autorità. Chiediamo anche che venga osservata la neutralità, come è scritto nella costituzione, in modo che il nostro Paese non sia trascinato in operazioni di guerra» ha detto Vadim Fotescu, un parlamentare di Sor. Secondo il Partito d’Azione e Solidarietà, al governo, le manifestazioni sono un tentativo di «destabilizzare la situazione del Paese». La protesta, con manifestanti arrivati da tutto il Paese, è stata organizzata dal Movimento per il popolo, che riunisce diverse organizzazioni fra cui appunto il partito Sor.

Notizia di oggi che un drone è precipitato vicino a Kolomna, a un centinaio di chilometri da Mosca . Qui il drone si è schiantato prima di raggiungere il suo obiettivo , una stazione di compressione di gas di proprietà del colosso energetico Gazprom. Il governatore della regione di Mosca, Andrej Vorobjev, ha poi ribadito su Telegram che «l’obiettivo del drone era un’infrastruttura civile che però non è stata danneggiata. Non ci sono vittime o danni. Il servizio per la sicurezza federale (Fsb) e le altre autorità competenti si occupano della situazione, i residenti non sono in pericolo e le reti regionali di distribuzione del gas operano in modalità normale».

Secondo il ministero della Difesa russo, altri velivoli sono stati abbattuti nella repubblica federale dell’Adighezia e nelle regioni di Brjansk e Krasnodar. A Tuapse, un deposito petrolifero di proprietà della società Rosneft è stato avvolto dalle fiamme in circostanze ancora da chiarire.