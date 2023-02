Dopo il successo ottenuto sulle note di “Cambia er disco” il noto attore e tatuatore romano Alessandro Regis presenta la sua nuova canzone “Privè”.

Ciao Alessandro Regis parlarci un po’ di questo tuo nuovo brano dal titolo “Privé”

“È un’ idea che avevo già da un anno ma per vari motivi “tecnici” ho preferito attendere il momento più opportuno e propizio. Mi sono, poi, deciso questo inverno quando, per casualità, sono stato contattato dai ragazzi della Techpro records ritenendoli dei grandi professionisti e, in particolare, GAZU, il produttore, che è anche un mio carissimo amico dal cuore d’oro. La produzione mi ha proposto delle idee che mi sono subito piaciute e, per ottenere questo grande risultato, è stato necessario un grande lavoro di gruppo ci abbiamo lavorato tanto insieme per diverso tempo. Non posso dimenticare il grande supporto fondamentale della mia partner vocale Mary G che è una grande cantante professionista dalla voce molto sensuale. Il brano è molto estivo e divertente e spero vivamente che possa piacere a tutti Voi. Voglio concedervi un piccolo spoiler…a breve svilupperemo anche un bel videoclip che lo renderà ancora più colorito con ritmi spensierati e vacanzieri. Il testo del brano è stato studiato “a pennello” per il mio personaggio con il mio mitico “e daje” che non poteva mancare per dare la carica. Questa volta, però, a farmi compagnia in questo viaggio c’è anche, come detto, Mary G con la sua voce sexy… e si spazierà tra locali, cocktail, viaggi e ristoranti 5 stelle il tutto condito da un’atmosfera stile ricordi anni 90’. Non mancheranno, ovviamente, momenti molto particolari e riservati e …tante altre cose che non si possono dire ma si potranno scoprire ascoltando il brano per entrate nel nostro “Privé” Lista Alessandro Regis (ride ndr)”

https://open.spotify.com/album/1JyJegGfVTclmyH5Puzz8M?si=2Nv3d6m8QzWnys Z7uDgCcQ