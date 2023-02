I commercialisti del neocostituito Ordine di Velletri si riuniscono per definire il proprio assetto

Mercoledì 22 febbraio alle ore 13 presso il ristorante “La Foresta” in via dei Laghi km. 12,000 a Rocca di Papa si terrà l’incontro per decidere la formazione della lista ufficiale dei candidati per la definizione del nuovo Consiglio, del Comitato Pari Opportunità e del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Velletri. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti i professionisti del settore interessati.

“L’Ordine nasce in risposta a precisa esigenza del territorio con riferimento allo sviluppo economico e alla crescita della professione del Dottore Commercialista – commenta il Comitato Promotore – Abbiamo avviato un percorso volto a raccogliere le esigenze e le idee dei colleghi. L’intendimento è di essere quanto più inclusivi possibile con chiunque voglia dare il proprio contributo per decidere insieme il percorso da seguire per il futuro della nostra professione”.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Velletri si è costituito il 20 ottobre 2022 a seguito a decreto del Ministero della Giustizia, grazie all’esclusiva iniziativa del comitato promotore formato da professionisti del territorio che hanno colto questa grande opportunità per il settore, formalizzando il proprio operato con la presentazione ufficiale dell’Ordine avvenuta il 12 dicembre u.s. presso il tribunale di Velletri alla presenza di istituzioni e amministratori del territorio.

“Sarà un momento di confronto per discutere insieme degli aspetti rilevanti della nostra professione e del nostro territorio, raccogliendo idee e suggerimenti, oltre che il sostegno attivo e diretto di chi vorrà farsi parte attiva di questo progetto con spirito propositivo e costruttivo” conclude il comitato promotore.