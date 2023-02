Nel mondo di oltremodotv, la nuova web TV di Serena Pizzo

Oltremodo Tv nasce dall’esigenza di comunicare nel web quelle emozioni che troppo spesso vengono dimenticate e, quindi, al precipuo fine di portare in rete l’allegria e l’informazione.

Con un lay out moderno ed accattivante ed una fruibilità intuitiva OltremodoTv vuole raggiungere i propri users coinvolgendoli in una comunity che non vuole essere solo social ma vuole apportare crescita con l’informazione nazionale ed internazionale e soddisfare ogni esigenza apportando sempre contributi di estrema qualità .

Come founder sono orgogliosa di comunicare che un progetto ambizioso è diventato, in breve tempo,una realtà concreta ed affermata e, difatti, OltremodoTv ha la capacità di produrre contenuti ed argomenti a 360 gradi che possono intrattere l’utente, attraverso la sobrietà ed eleganza, su temi che spaziano dall’attualità alla politica sino alla cronaca, così come dal cinema al teatro, trattando, altresì, i temi della moda, del fashion e del made in Italy con riferimento a tutto il mondo del food.

Non a caso lo slogan della Nostra web tv è proprio “Oltremodo tv la web tv per stare in compagnia ma soprattutto per farvi compagnia” .



Oltremodo Tv si è collocata, quindi, nella giusta dimensione traghettando gli spettatori dalla Tv tradizionale ed obsoleta nello spazio senza fine del Web allo scopo di portare a più utenti possibili quei contenuti caratterizzanti e non già spersonalizzanti.

Il messaggio è stato recepito in profondità e per talimotivi oltremodotv, sin dalle prime ora dalla sua messa on line , avuto un’espansione importante non solo in Italia ma anche all’estero ricevendo visualizzazioni dagli stati Stati Uniti al Sud America, passando per il medio oriente ed arrivando sino all’Indonesia.

Il segreto di Oltremodo Tv risiede nel fatto che, oltre ad avere dei contenuti di alto livello sia professionale che intellettuale, riesce a combinare tali contenuti con la giusta leggerezza e pacatezza, senza far mancare mai l’allegria e la voglia di stare insieme.

Per un’offerta ancor più completa e fruibile sono stati lanciati, all’interno del palinsesto, dei canali tematici anche con rubriche ed ospiti fissi, ciò allo scopo di intrattenere gli spettatori su più argomenti, affidando il compito a diversi volti che possono apportare sempre più qualità e professionalità ai Nostri contenuti. Ciò che mi reca più soddisfazione di questa web Tv è proprio il concetto di intrattenimento “oltremodo”, dal momento che i veri protagonisti sono tutti coloro che si siedono nel salotto “oltremodo tv” e grazie all’armonia ed alla serietà del format si concedono nel colloquio con la conduttrice con l’anima ed il cuore creando quel dialogo di intimità abbattendo quelle formalità che spesso raffreddano l’atmosfera.



Oltremodo Tv è questo e tanto altro….quindi collegatevi e non solo….OLTREMODO TV!

Serena Pizzo – founder di OltremodoTV