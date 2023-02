Arriva il nuovo libro di Maritato sul caso Moro

Uscirà lunedì prossimo venturo 13 febbraio 2023 in tutte le librerie italiane e anche formato Kindle su Amazon il nuovo libro del direttore Michel Emi Maritato. Il tema non banale e intramontabile, il caso Moro.

Intitolato “Aldo Moro una verità compromessa” edito Porto Seguro Editore, il direttore si dedica con tutte le sue energie nella produzione di un’opera dirompente, che ripercorre la biografia, le vicende e i misteri dietro il sequestro e l’uccisione dell’amato statista e presidente del Consiglio italiano, nonché della Democrazia Cristiana.





Il 16 marzo 1978 il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro veniva rapito a Roma dalle Brigate Rosse. Il 9 maggio, dopo 55 giorni, 86 lettere scritte da Moro (alla famiglia, ai leader democristiani, al Papa) il suo cadavere giaceva nel bagagliaio di un’automobile in via Caetani. Furono giorni terribili, in cui il caso Moro scosse l’Italia e cambiò il corso della politica. Ancora oggi, a 45 anni di distanza, non si conosce tutta la verità sul delitto. Poiché è importante ricordare, anche per chi quegli anni non li ha vissuti e, come sempre, Michel Emi Maritato lo fa a modo suo: cercando risposte nelle pagine dei libri.

Un trama che segue il filone di un giallo/inchiesta con due giornalisti, Giulia e Luca, che indagano sulla mafia pugliese e, in particolare sulla storia di Aldo Moro, dopo essersi cimentati già precedentemente nelle indagini sulla morte del corsaro Pier Paolo Pasolini. Si dedicano all’intreccio di queste storie di personalità di spicco, sullo sfondo di un’Italia sovrastata dal Boom economico e riscoprono i nessi nascosti degli accadimenti che hanno portato al rapimento – e poi all’uccisione – di Moro.

La pista d’indagine dei due giornalisti segue i fili di un pensiero insolito, che si è cercato di oscurare per anni e anni ma che, con l’aiuto dei ricordi e delle testimonianze di un docente di storia e lettera-

tura italiana dell’Istituto Aldo Moro, possono tornare a galla.

Giulia e Luca si imbattono nella riscoperta dei rapporti tra Moro e la vita politica, tra l’ Italia degli Anni di Piombo e le azioni inedite, tra ricerche e testimonianze accertate e che inducono ad assodare per quali cause Aldo Moro è stato rapito e ucciso : tra certezze e dubbi, i due giornalisti si barcamenano nelle relazioni tra Moro e Berlinguer e i celebri casi di via Fani e via Cartani, il periodo di prigionia di Moro e quanto il suo caso sia connesso anche con gli altri, Enrico Mattei e Pasolini.



Hanno offerto un prezioso contribuito al libro anche validi professionisti come l’avv. Nino Marazzita, che ha curato un approfondimento, il giornalista e presentatore Fabio Camillacci (prefazione), il professore Luca Marrone (introduzione), Giovanni Ricci in qualità di testimone, Giulio Catalucci, giornalista che ha redatto invece la critica all’opera ed infine la giornalista Martina Paparusso (postfazione).