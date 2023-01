Lazio, Paolo Della Rocca e Daniela Ballico (Lega) aprono la campagna elettorale

Roma: partono le “Regionarie”: Paolo Della Rocca e Daniela Ballico (Lega) aprono la campagna elettorale

Paolo Della Rocca, il consigliere subentrato alla Regione a Chiara Colosimo, dimessasi dopo l’elezione alla Camera dei Deputati ci riprova e questa volta si presenta nuovamente alla competizione per ritornare in Consiglio Regionale. Paolo Della Rocca, a lungo sindaco di Palombara Sabina alle scorse competizioni elettorali era risultato quarto, primo dei non eletti, nella tornata elettorale del 4 marzo 2018, pur avendo conseguito un ottimo risultato era rimasto fuori per una manciata di voti.

Sindaco di Palombara Sabina per due legislature: eletto la prima volta nel 2005 e stato riconfermato con larghissimo consenso nel 2010. Poi in dissenso da tempo con Fratelli d’Italia, è entrato a far parte del gruppo misto e ha aderito al partito della Lega.

Al suo fianco è scesa in campo anche Daniela Ballico, ex sindaca di Ciampino e attuale consigliera di opposizione. Entrambi saranno candidati al Consiglio regionale del Lazio alle prossime elezioni regionali, che avranno luogo domenica 12 febbraio 2023.

Anche Daniela Ballico ha lasciato il suo ex partito, Fratelli d’Italia per sposare il progetto politico della Lega. “Con orgoglio e felicità – ha detto Daniela Ballico – comunico una decisione importante: lascio Fratelli d’Italia per aderire a un progetto politico importante con la Lega. Ringrazio Fratelli d’Italia per questi anni insieme, ma in Lega, permettetemi di dirlo, ‘torno a casa’“.

“Ringrazio Matteo Salvini e Claudio Durigon per la grande opportunità che mi stanno dando da candidata consigliera alle prossime elezioni regionali del Lazio – ha aggiunto l’ex prima cittadina di Ciampino –. Raccolgo questa sfida con tanta passione, dedizione e spirito di servizio verso i cittadini, tutto quello che serve per la buona politica. Ci vedremo presto con tutti nell’imminente campagna elettorale“.

“Si allarga la famiglia della Lega per Salvini Premier nel Lazio – così il senatore della Lega e coordinatore del partito nel Lazio Claudio Durigon –. Diamo il benvenuto nel nostro partito sia Paolo Della Rocca che a Daniela Ballico, già sindaca di Ciampino e candidata del centrodestra alle ultime elezioni amministrative. Paolo Della Rocca e Daniela Ballico daranno un contributo fondamentale, dal punto di vista del radicamento territoriale e dell’esperienza amministrativa, in una zona della provincia di Roma, quella dei Castelli Romani e dell’area Sud, in cui la Lega è forte, attrattiva e in costante crescita“.

