Trappola tedesca per Meloni e Salvini

La Corte Costituzionale tedesca ha ufficialmente aperto le porte alla ratifica del MES da parte della Germania.

Un evento di non poca rilevanza anche per il governo Meloni, che si avvia a rimanere di fatto il solo a non aver ratificato questo provvedimento voluto fortemente dall’UE. Se da un lato la posizione del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti era quella di attendere il pronunciamento dei costituzionalisti tedeschi, dall’altro il parere positivo arrivato da Karlsrhue inguaia l’esecutivo italiano e lo costringe a mettere all’ordine del giorno la discussione sul Meccanismo Europeo di Stabilità. Il rischio per la leader di Fdl e per Salvini è di trovarsi costretti dalle pressioni europee a ratificare un provvedimento contro il quale si sono scagliati fin dall’inizio dei dibattimenti.

La Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe ha respinto svariati ricorsi presentati in Germania, in merito a una presunta incompatibilità della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) con l’ordinamento interno di Berlino. L’agenzia Radiocor espone un sunto del pensiero di Karlsruhe: “ Dato che il Mes non esercita poteri sovrani nel decidere se concedere assistenza finanziaria e svolgere le relative funzioni, una disposizione procedurale relativa a tale processo decisionale e relativa ai compiti del Mes non costituisce un’autorizzazione all’esercizio di poteri sovrani ” e non cagiona danni all’indipendenza politica di Berlino.