Tra calcio e moda, Vanessa Minotti si racconta

Da sempre appassionata di moda e televisione Vanessa Minotti ha iniziato a lavorare come modella e fotomodella all’età di 16 anni ed oggi ha realizzato il sogno di fare la conduttrice televisiva.

Bellezza straordinaria unita ad una spiccata intelligenza rendono Vanessa un personaggio molto seguito sui social, dove spesso consiglia ai followers capi e brand da seguire.

Laureata in lingue e con brillanti doti comunicative Vanessa si è raccontata in un’intervista esclusiva svelandoci i suoi sogni e le sue ambizioni per il futuro.

Sportiva e estremamente solare la 26enne lombarda ama mettersi in gioco e non esclude l’idea, un domani, di partecipare ad un reality televisivo.



Ciao Vanessa, come è iniziata la tua carriera lavorativa?

“Ho iniziato a lavorare all’età di 16 anni realizzando il sogno di fare la modella e la fotomodella per alcuni brand.

Il mio grande obiettivo però è sempre stato quello di fare la presentatrice e all’età di 20 anni ho avuto la prima esperienza televisiva conducendo un telegiornale di meteo.

Da lì si sono aperte varie strade ed ora collaboro anche con radio deejay facendo parte della trasmissione “ciao belli”.

Ho una mia rubrica di moda su RTL e per due anni circa ho fatto l’inviata per la nota trasmissione “quelli che il calcio” in onda sui canali rai.

Fino allo scorso anno ero co-conduttrice di Telenova e da pochi mesi ho iniziato una collaborazione con 7Gold.”





Nel tuo futuro ti vedi come conduttrice o come modella?

“Il mio obiettivo è sicuramente quello di fare la conduttrice televisiva.

Diciamo che ho un carattere molto solare e sono brava ad intrattenere le persone, per questo infatti ho partecipato anche a molti eventi tra cui il salottino di Sanremo, per il festival ho anche condotto la selezioni per Sanremo Rock e vari eventi di moda e musica.”



Che percorso di studi hai fatto?

“Quando ho iniziato a lavorare al meteo stavo ancora studiando e mi sono laureata come interprete di inglese e spagnolo.

La conduzione del programma meteo è stata fondamentale per la mia crescita personale e mi ha fatto capire che quello sarebbe dovuto diventare il mio lavoro, per questo ho deciso di portare le conoscenze acquisite con gli studi nel mondo del lavoro creando le previsioni del tempo in varie lingue straniere.”



Sei molto attiva sui social, ti definisci anche un’influencer/blogger?

“La definizione influenze non mi dispiace ma la vedo come una cosa in più nella mia vita.

Io ho bisogno di intrattenere e di avere un rapporto continuo con il pubblico, fare la modella e pubblicizzare brand di intimo e abbigliamento è un hobby che continuo a coltivare con piacere.”





Ti piacerebbe fare un reality?

“Si molto, mi piacerebbe mettermi in gioco e farmi conoscere a 360 °. Tra i vari reality preferirei il Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi.”



Sei pro o contro la chirurgia estetica?

“Io personalmente non ho mai sentito il bisogno di far ricorso alla chirurgia estetica ma sono assolutamente favorevole.

Amo il mio corpo, non ho neanche tatuaggi.”



Solare, simpatica e molto empatica ringraziamo Vanessa per il tempo dedicato e le auguriamo di raggiungere tutti i suoi sogni.

Instagram: https://instagram.com/vanessa_minotti?igshid=YmMyMTA2M2Y=

A cura di Dario De Fenu