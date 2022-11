Tornata nella sua amata Reggio Calabria dopo un’importante esperienza lavorativa a Milano, Francesca Quattrone ha finalmente realizzato il suo sogno aprendo un brand di lingerie, Enamorè che esalta l’amore e la sensualità sia nel nome che nel contenuto del prodotto creato.



Le ambizioni di Francesca però non si fermano al brand, eleganza ed intelligenza infatti portano la 27enne calabrese a voler lavorare anche sulla sua persona con l’obiettivo di affermarsi anche nel mondo dello spettacolo.

Francesca si è raccontata a 360° svelando simpatici aneddoti sulla nascita del brand e raccontandoci i suoi sogni nel cassetto.

L’eleganza è quando l’interno è bello come l’esterno.

(Coco Chanel)



Francesca, ci racconti qual è stato il tuo percorso lavorativo?

“Mi sono diplomata al liceo classico europeo, scuola che mi ha aiutato a studiare e conoscere le lingue, fattore che reputo fondamentale nel 2022.

Ho iniziato l’università ma poi ho avuto un’ottima proposta lavorativa a Milano ed ho deciso di non farmi sfuggire l’occasione trasferendomi al nord.

Durante questa esperienza ho capito che lavorare nei social e nello spettacolo era la mia grande passione, ho lasciato gli studi decidendo di concentrarmi esclusivamente sul lavoro ed attualmente gestisco varie pagine social.”







Hai lasciato la tua città per affacciarti in una realtà totalmente diversa, cosa ti ha lasciato questa esperienza?

“Vivere a Milano ha rappresentato un capitolo fondamentale per il mio percorso di crescita. La mentalità è totalmente diversa e il mio obiettivo un domani è quello di tornare a vivere in una grande città.

A Milano il ritmo è frenetico, a Reggio la vita quotidiana è più tranquilla.”



Arriviamo al tuo brand, come nasce quest’idea?

“Diciamo Enamorè rappresenta la realizzazione di un mio piccolo grande sogno: da sempre desideravo aprire un mio brand con capi ricercati che rispecchiassero i miei gusti e la mia personalità.

Ho scelto il mondo della lingerie, sexy ma allo stesso tempo romantica ed elegante con capi che non dovrebbero mai mancare nel guardaroba di una donna.”



Da dove nasce il nome?

“Nasce per caso (ride ndr). Devo confessarti che sono stata per giorni interi ad interrogarmi su quale potesse essere il nome giusto per il brand. Cercavo qualcosa che mi rispecchiasse ma che allo stesso tempo avesse a che fare con la parole amore con l’obiettivo di togliere qualsiasi tipo di pregiudizio sul sentimento più bello del mondo.

Un pomeriggio ricordo che ero seduta sul divano e casualmente ho sentito il ritornello della canzone “Como Llora”, si è accesa una lampadina e non ho più avuto dubbi: Enamorè!





Sei una ragazza molto elegante, sbaglio se dico che i capi rispecchiano molto la tua personalità?

“No assolutamente. Tutti i capi che produco fanno parte in primis del mio guardaroba, sono cose che a me piacciono, non riuscirei mai a produrre qualcosa soltanto per un semplice guadagno, voglio che il brand rappresenti i miei gusti e soprattutto il mio carattere!

Sono una pesci e come tutti i segni doppi anche io sono abbastanza versatile, un giorno posso essere super elegante per poi uscire in tuta”



Ti piacerebbe fare la blogger/influencer?

“Assolutamente si. Soprattutto negli ultimi mesi mi sto rendendo conto di avere le caratteristiche giuste per fare questo lavoro. Mi piace molto la moda, amo dare i consigli e, stando a quanto riportano i miei amici (ride ndr), ho anche un ottimo gusto.

Mi è capitato spesso di “anticipare le mode”, seguo molto i brand americani ed in più occasioni ho notato di aver acquistato capi che dopo qualche mese sono diventati di tendenza qui in Italia”

Sei pro o contro la chirurgia estetica?

“Sono favorevole, credo che ognuno debba essere libero di sentirsi a suo agio con il proprio corpo e la chirurgia estetica può sicuramente aiutare a farci vivere meglio.

Penso sia sbagliato abusarne e stravolgere completamente la propria estetica, come in ogni cosa l’equilibrio diventa fondamentale.”





Ti piacerebbe partecipare ad un reality televisivo?

“Devo dire di si, mi piace l’idea anche se credo che ad oggi sia molto rischioso partecipare ad un reality. Il mio obiettivo è quello di farmi conoscere per come sono non soltanto per il mio aspetto fisico. Ho sempre apprezzato il Grande Fratello, mi piace come format e dovesse arrivare l’occasione sicuramente ci penserei.”



Simpatia, educazione e grande sensibilità: sono queste le doti principali di Francesca Quattrone che sta coltivando i propri sogni con la naturalezza di chi sa di essere speciale.



VIVI LA VITA CON ENAMORE’!

A cura di Dario De Fenu