Non si è accontentata soltanto di essere bella, Nicoletta Scieri ha completato la propria immagine studiando e contribuendo da protagonista alla crescita dell’azienda di famiglia nella quale al momento lavora.

La giovane classe ’95 è seguitissima sui social e sogna di lavorare nel mondo della moda senza mai però rinunciare al mare della sua Sicilia.

Ciò che appare subito evidente è la grande umiltà con la quale la giovane influencer siciliana racconta la sua vita evidenziando una grande cultura ed un senso della famiglia purtroppo poco comune nei tempi moderni.

Bellissima e super disponibile, Nicoletta ha parlato della sua vita in un’intervista esclusiva rivelandoci passioni ed ambizioni per il futuro.



Nicoletta, come nasce la tua passione per i social?

“La mia avventura con i social è iniziata circa 10 anni fa quando, spinta dal mio amore per la moda, ho deciso di aprire un mio profilo per condividere i miei outfit con le persone.

Piano piano ho iniziato a ricevere sempre più complimenti e alcuni brand italiani hanno iniziato a contattarmi per propormi di collaborare con loro.

Per me è nato tutto come gioco, ora sono contenta di ricevere apprezzamenti dalle persone e cerco sempre di mettermi a disposizione cercando di dare consigli in base ai mie gusti.”



Ti è mai capitato di subire insulti sui social? Se si come hai reagito?

“I social sono uno strumento bellissimo ed affascinate ma purtroppo capita che venga usato nel modo sbagliato da determinate persone che passano il loro tempo ad insultare per sentirsi appagate.

A me capita spesso, diciamo che vivo molto alla giornata: a volte mi capita di rispondere a tono agli insulti, in altre occasioni preferisco usare l’arma dell’indifferenza ignorando totalmente la provocazione.”

Nella vita di identifichi come Influencer?

“Non amo definirmi una blogger anche perché non ho un mio blog (ride ndr), ma spesso vengo definita un’influencer anche dalle società che mi contattano per chiedermi di collaborare con i loro brand.

Mi piace identificarmi con questo termine, sono infatti molto socievole ed amo stare in contatto con le persone.”

Che importanza ha la famiglia nella tua vita?

“ Sono legatissima alla mia famiglia che reputo la mia forza. Sono Zia da tre anni e amo passare il mio tempo liberino con mia sorella ed il mio nipotino.

In generale con tutta la mia famiglia ho un rapporto bellissimo e come da tradizione siciliana ho un papà molto geloso (ride ndr)”

Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?

“Dopo essermi laureata in scienze politiche ho deciso di lavorare nell’azienda di mio padre ma non ho mai smesso di inseguire i miei sogni collaborando continuamente con vari brand e cercando di coltivare la mia più grande passione.

Mi piacerebbe sicuramente lavorare nel settore della moda e trasferirmi in qualche altra città che possa darmi l’opportunità di crescere dal punto di vista professionale.

Ragusa è e rimane la mia città, ma il mio desiderio è quello di avere una sede qui in Sicilia per poi però spostarmi in tutta Italia.



Ringraziando Nicoletta per la disponibilità mostrata le auguriamo di realizzare i suoi sogni facendole un grande in bocca al lupo per il futuro!

a cura di Dario De Fenu