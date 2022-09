Anna Sofia Chicco:”Voglio che la gente inizi a guardare oltre il lato estetico”

Una bellezza straordinaria unita ad un grande carattere ed alla voglia di mettersi sempre in gioco: Anna Sofia Chicco ha 21 anni e, dopo essere stata eletta miss eleganza, sogna di lavorare nel mondo della moda e di aprire un’agenzia di marketing e pubblicità.



Ciò che colpisce della giovane romana è la grande umiltà con la quale si racconta, con l’obiettivo di fari conoscere al di la della straordinaria bellezza estetica.

In questa intervista esclusiva Anna Sofia Chicco ci ha parlato dell’esperienza a Miss Italia svelando i propri sogni e le ambizioni per il prossimo futuro!



Qual è stato il tuo percorso di studi?

“Ho fatto il liceo linguistico spinta da mia madre e mio fratello (entrambi sono traduttori). Dopo aver raggiunto il diploma ho scelto di studiare comunicazione e marketing con il sogno di lavorare nel settore della moda.

Attualmente sono consulente pubblicitario per trentino tv e faccio la modella.”

Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?

“Diciamo che sono molto ambiziosa, il mio cassetto è pieno di sogni e piano piano spero di poterli realizzare tutti. Vorrei occuparmi sia di moda che di spettacolo con l’ambizione di lavorare sia come attrice che come modella. Credo sia sbagliato limitarsi soltanto ad una scelta e credo che le due cose possano tranquillamente coesistere.

Il mio più grande sogno però rimane quello di aprirmi una mia agenzia di marketing e pubblicità che mi dia la possibilità di lavorare nel settore che amo sfruttando anche il mio percorso di studi.”

Quanto è importante l’estetica nella tua vita?

“Molto. Mi piace curarmi e ci tengo molto ad essere sempre perfetta con il trucco. Spesso vengo giudicato soltanto per l’apparenza ma penso di avere molto altro da dare in questo lavoro ed alla società in generale.

Sono alta 1.75 e nonostante una buona altezza mi piace portare sempre tacchi, amo vestirmi elegante e distinguermi per il mio stile.”

Cosa ne pensi di OnlyFans?

“Io non ho mai pensato di fare un profilo su questa piattaforma ma non giudico assolutamente chi lo fa. Credo che nella vita sia fondamentale sentirsi liberi di essere se stessi ma sempre con il giusto rispetto verso le altre persone.

In generale uso poco i social, non sono e non voglio essere un influente; prima di partecipare a Miss Italia avevo il profilo Instagram privato poi dopo questa esperienza l’ho reso pubblico ma non sono assolutamente una persona dipendente da Instagram”.





C’è qualcosa che non ti piace del tuo corpo?

“Sono soddisfatta del mio corpo ma non sempre sicura, qualche anno fa mi sono rotta il naso e vorrei rifarmelo, per il resto non mi lamento (ride ndr).



Pregi e difetti caratteriali?

“Il mio più grande pregio si rivela spesso anche il mio più grande difetto, sono un pò “crocerossina”, molto empatica e disponibile ma spesso le persone se ne approfittano.

Vengo a volte giudicata superficiale per questo mio lato caratteriale ma al contrario chi mi conosce veramente apprezza la mia semplicità ed umiltà.”



Ci racconti la tua esperienza a Miss Italia?

“Fin da piccola mio padre mi spingeva a partecipare a Miss Italia e mi è sempre piaciuta l’idea di mettermi in gioco.

A 16 anni mi hanno proposto di fare la mascotte dal momento che ancora minorenne non avrei potuto essere eletta.

Compiuti 18 anni ho partecipato a Miss Italia e ho vinto miss Rocchetta alla provinciali e miss eleganza alle regionali.

Questi riconoscimenti mi hanno permesso di accedere alle pre-fnali nazionali e sono stata scelta tra le venti finaliste finali.

E’ stata un’esperienza fondamentale per la mia crescita, partecipare a Miss Italia è un sogno e sono orgogliosa dell’esperienza fatta.”

Ti piacerebbe collaborare con qualche brand?

“Assolutamente si. Mi piace mettermi in gioco ed accetterei volentieri proposte di collaborazioni per brand di intimo o bikini.

In generale però vorrei farmi conoscere per quella che sono veramente, voglio che la gente guardi oltre il mio lato estetico e mi apprezzi per come sono.”

A cura di Dario De Fenu