Protezione_casa__la_top_5_dei_must_have

Quando si parla di casa, la prima cosa che viene in mente è il senso di protezione che questa garantisce.

Non dobbiamo quindi sottovalutare, oltre alla manutenzione ordinaria, neanche la messa in sicurezza dell’abitazione. Rendere la casa sicura non sempre sembra semplice: tra antifurti e assicurazioni, le spese non sono indifferenti. Inoltre, spesso non abbiamo neanche idea di quelle che sono le alternative reali tra le quali scegliere.

Tuttavia, come sempre il web ci viene in auto. Per le polizze, ad esempio, è possibile fare una ricerca per valutare i prezzi delle varie opzioni presenti sul mercato e le loro caratteristiche cercando l’assicurazione online sul comparatore di facile.it. Si tratta di uno strumento molto utile per avere una visione d’insieme di tutte le proposte e selezionare poi quelle più adatte alle esigenze.

L’assicurazione per la casa

In generale, avere l’assicurazione sulla casa non è obbligatorio per legge. Nonostante ciò, nel momento in cui si acquista un’abitazione, nel caso in cui venga richiesto un mutuo, l’aggiunta di una polizza base diventa un requisito obbligatorio per la concessione dello stesso da parte della banca.

Incendi, piccoli crolli o altri incidenti sono delle sventure che, purtroppo, possono capitare. Per questo motivo, stipulare una polizza in grado di coprire tale tipologia di danni può essere un vero e proprio salvavita.

Anche chi vive in condominio non è esente da questi incidenti e l’assicurazione che solitamente viene accesa dall’amministratore non copre tutti gli eventuali danni. Pertanto, stipulare una polizza integrativa e ad hoc sulla casa consente di rendere il luogo in cui viviamo più sicuro e avere una garanzia nel momento in cui si presenta un problema. Come si dice, prevenire è meglio che curare.

La garanzia sui furti e le altre polizze

Ad oggi non c’è abbastanza conoscenza sulle polizze assicurative per le abitazioni e spesso si creano confusione e dubbi.

Non parliamo infatti solo di assicurazioni che coprono danni causati dagli eventi più conosciuti e diffusi, ad esempio gli incendi, ma di prodotti personalizzati che si possono cucire addosso alle esigenze di ognuno.

Per fare un esempio, possiamo pensare agli eventi sismici, che sono più frequenti in alcune zone specifiche del territorio. In quelle aree particolari, accendere una polizza che copra gli eventuali danni dovuti ai terremoti può essere davvero molto utile.

Inoltre, le polizze al giorno d’oggi sono molto più efficaci e funzionali rispetto al passato. Anche nel caso di risarcimento nei confronti di terzi, un’assicurazione adeguata può essere una salvezza per chi deve elargire grosse somme di denaro. Qualora un calcinaccio dovesse cadere su un’auto in sosta, per dirne una, sarà l’assicurazione ad hoc a coprire tutti i costi per ripagare il danno causato.

Lo stesso vale per quanto riguarda i furti, eventi imprevedibili e spiacevoli che purtroppo accadono sempre più spesso. Una polizza su misura riesce a far fronte a questi brutti episodi e ci consente di dormire sogni tranquilli anche quando siamo lontani da casa.





L’antifurto e la sicurezza

Quando si pensa ai mezzi possibili per proteggere la propria abitazione, è necessario prima di tutto verificare quelli che sono fattibili in relazione al luogo in cui si trova e alla tipologia della stessa. Ciò significa che i sistemi di protezione selezionati devono essere calibrati al contesto in cui viviamo. Per fortuna, in nostro aiuto possono intervenire esperti del settore pronti a consigliarci i prodotti migliori.

Vi sono però anche delle soluzioni che sono sempre valide, ad esempio installare un antifurto. Che sia dotato o meno di telecamere, risulta in ogni caso uno strumento eccezionale per prevenire furti e altri reati all’interno delle abitazioni.

Spesso i malviventi non si accorgono nemmeno di aver fatto scattare il dispositivo e vengono così colti sul fatto all’interno della casa. Inoltre, le installazioni attuali sono sempre più moderne e consentono di proteggere al meglio gli abitanti e gli immobili, a prescindere dall’installazione di ulteriori accessori di domotica.

Alcuni di questi strumenti possono anche essere connessi con le forze dell’ordine, che vengono allertate nell’immediato non appena ci sono delle effrazioni anche di minima portata. Il risultato è una casa che infonde sicurezza e tranquillità in chi ci abita.