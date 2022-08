Lavoro: 3 consigli per migliorare le possibilità di trovare un impiego

Il mercato del lavoro è più dinamico che mai, e la competizione per accedervi è sempre più agguerrita. Le tendenze attuali, in particolare quelle relative a digitalizzazione e transizione green, hanno un ruolo importante nel determinare ciò che le aziende richiedono ai futuri dipendenti. Per chi è in cerca di un nuovo impiego, oppure di una svolta nella propria carriera, essere preparati fa quindi una grande differenza, soprattutto ora che al rallentamento portato dalla pandemia sembra seguire da qualche mese una graduale ripresa. Il momento ideale è per ottimizzare il proprio curriculum e dedicarsi alla ricerca di un impiego con buone possibilità di crescita, seguendo tre semplici consigli.

Formazione legata alle tecnologie digitali

Esiste al momento un divario piuttosto consistente tra le competenze di cui le aziende hanno bisogno e le effettive conoscenze dei candidati. Secondo diverse proiezioni per i prossimi anni, questa situazione probabilmente rimarrà invariata anche in futuro. Concentrarsi quindi proprio su queste competenze garantirà un vantaggio competitivo non da poco nella ricerca di un lavoro ben remunerato. Tra le conoscenze che promettono un successo assicurato ci sono in particolare quelle legate al settore digitale. Ecco perché la scelta di un corso per web developer come l’Hackademy di Aulab, un bootcamp intensivo che insegna le fondamenta di programmazione in tre mesi, può essere il primo passo verso una carriera invidiabile. Oltre a formare per il lavoro richiesto e ben pagato di programmatore web, infatti, è un’ottima introduzione anche per altre professioni legate al coding come sviluppatore di software, app developer, oppure programmatore di videogiochi. Altri percorsi formativi consigliati in campo digitale includono quelli in sicurezza informatica, marketing digitale, oppure scienza dei dati.

Valorizzare al massimo le proprie soft skill

Per fare colpo sul personale HR in fase di colloquio ormai non basta più avere le conoscenze tecniche necessarie per la posizione e qualche anno di esperienza. Le imprese al giorno d’oggi pongono un’attenzione crescente alla creazione e alla tutela di una determinata cultura aziendale, all’interno della quale i dipendenti possano dare il massimo e sentirsi parte di un team solido. Il nuovo approccio alla produttività evidenzia che una squadra affiatata composta da membri compatibili tra loro è preferibile a un gruppo di esperti che però faticano a collaborare. Di conseguenza, soft skill come la capacità di lavorare in team e ottime abilità di comunicazione sono diventate una priorità in fase di assunzione. Al tempo stesso, con la diffusione di smart working e modalità di lavoro ibride, le aziende cercano anche dipendenti dotati di autonomia, eccellente gestione del tempo, e un approccio incentrato sulla risoluzione rapida ed efficiente dei problemi. È quindi utile concentrarsi su queste doti e migliorarle tramite momenti di ricerca individuale oppure attraverso esperienze di volontariato, e poi metterle in evidenza sul curriculum fornendo esempi pertinenti per ognuna.

Coltivare una rete di contatti online e offline

Il networking è uno dei metodi migliori per venire a conoscenza di opportunità interessanti, oppure di procurarsi referenze a garanzia della propria affidabilità. Il passaparola è infatti da sempre uno strumento indispensabile durante la ricerca di un lavoro. Oltre a rimanere in contatto con datori di lavoro e colleghi passati, magari scambiandosi raccomandazioni veloci su LinkedIn, non guasta dedicarsi ad attività di volontariato, partecipare a eventi di settore, oppure a corsi di aggiornamento regolari. Creando intorno a sé una nutrita comunità di contatti professionali si rimarrà informati su importanti tendenze del settore, si apprenderanno continuamente nuove competenze, e sarà più probabile accedere a opportunità di impiego interessanti. Da non dimenticare, naturalmente, le potenzialità della rete: attraverso social media e comunità online si può espandere a dismisura il proprio network di conoscenze professionali, e con esso i benefici per la propria carriera.