Dalla passione per la recitazione al successo su Instagram: ecco Jessica Amendola!

Un mix di intelligenza e simpatia ed una straordinaria bellezza sono soltanto alcune delle caratteristiche che meglio descrivono la giovane Influencer Jessica Amendola. Romana di nascita ma con origine calabresi, Jessica è un volto sempre più noto nel mondo del beauty e dello spettacolo grazie anche alla partecipazione al seguitissimo programma “Master beauty e style” in programma ogni martedì sera in prima serata su Lazio Tv e Gold Tv. L’amore per la recitazione ed un carattere forte e determinato, in questa intervista esclusiva conoscerete meglio Jessica che ringraziamo per la disponibilità e la gentilezza!

Stai ottenendo un successo incredibile sui social, da dove nasce questa passione per il mondo “Influencer”?

“Mi sono avvicinata al mondo social in modo del tutto casuale! Dopo aver preso il primo diploma al liceo, il secondo in una accademia cinematografica di Roma, ho fatto molti stage nell’ambito della recitazione ma mi sono dovuta fermare a causa della pandemia, durante la quale mi sono concentrata sull’Università, infatti mi sto per laureare in Lingue ed informatica e sulla gestione delle mie pagine social. Ho sempre amato organizzare la vita e ho sempre cercato di programmare la mia vita, spesso anche convivendo con la rabbia di vedere un pò tutto ancora “sconnesso”, ora piano piano ogni tassello sta andando al proprio posto e devo ammettere di essere, al momento, molto felice.

I social rappresentano per me un nuovo inizio, è stato tutto casuale e spontaneo ma sono veramente contenta dei tanti complimenti che ricevo; in poco tempo si è creata una sorta di community sul mio profilo Instagram e non smetterò mai di ringraziare tutte le persone che giorno dopo giorno continuano a sostenermi ed incitarmi.”

Lavorare con i social è uno dei tuoi obiettivi?

“Qualche anno fa ho rifiutato proposte di lavoro importanti: tante agenzie mi contattarono per propormi sponsorizzazioni e collaborazioni ma, allora rifiutai. Da una parte posso ammettere di essermene pentita, avrei potuto iniziare quest’avventura con qualche anno di anticipo ma razionalmente penso sia giusto cosi, qualche anno fa ero anche più ingenua e “bambina” di oggi, inoltre credo molto nel destino; è andata così e va benissimo (ride ndr).

Da diversi anni ormai lavoro e collaboro con Aziende nazionali ed internazionali, ma anche con piccole realtà. Comunque si, il mondo social devo dire che mi piace molto.”

Hai un bellissimo rapporto con la tua famiglia, sono loro il tuo punto di forza?

“Assolutamente si! Ho un rapporto splendido con tutti i componenti della mia famiglia. Ho due fratelli piccoli con i quali sono molto legata e due genitori che sono il mio tutto. La mia famiglia ha origini calabresi e anche quando scendiamo al sud mi sento a casa, con i miei nonni e con le persone a me più care. Con mamma condivido tutto, durante il Covid anche i miei followers hanno imparato a conoscere le sue doti culinarie ed oggi è quasi più seguita di me (ride ndr). Mio papà è gelosissimo di me ma è il mio primo sostenitore, devo tutto a lui e non smetterò mai di ringraziarlo per tutti gli insegnamenti che mi ha dato. Quando ero più piccola non vedeva di buon occhio la mia passione per la recitazione ma ha mantenuta la sua promessa; compiuti 18 anni mi ha accompagnato personalmente a scegliere la scuola di recitazione più adatta per crescere, papà mi ha sempre dato tanta fiducia!”

Ti vedremo in Tv con una tua rubrica sul modo beauty, ti senti soddisfatta per questo traguardo raggiunto?

“Avere uno spazio tutto mio all’interno di un programma cosi seguito come “Master Beauty e Style” è per me motivo di grande gioia ed orgoglio. In questi mesi sono cresciuta molto come content creator ma sicuramente non voglio fermarmi qui. Il mio obiettivo è crescere sempre di più e fare nuove esperienze, riprendere i provini cinematografici dopo la laurea e continuare a studiare e migliorare giorno dopo giorno. Sono stata ospite come influencer nel programma “Forum”ho partecipato a una pubblicità su Canale 5 nell’ambito del cinema durante “Amici”, sono andata in onda anche su “Striscia la notizia”, sto vivendo la mia vita a pieno e mi sveglio ogni mattina con un entusiasmo incredibile, sono molto felice!”

I social sono spesso un’arma a doppio taglio: ti fanno più piacere i complimenti o ti danno più fastidio le critiche che ricevi?

“Sono molto onesta e non ho peli sulla lingua, ti dico che mi fanno molto piacere i complimenti che non si limitano ad elogiare il mio lato estetico ma risaltano il mio carattere e le mie opinioni. Le critiche aiutano a crescere, mi piace ricevere critiche costruttive, la maleducazione mi infastidisce.”

Parteciperesti ad un reality show?

“Si. Ci sono alcuni reality a cui parteciperei volentieri, altri no. Motivo per cui ho declinato alcune offerte. Io voglio far conoscere Jessica nel suo insieme e non devo essere ricordata ed etichettata come la bella ragazza, il lato estetico deve essere un qualcosa in più, io voglio dare qualcosa di mio alle persone, farle ridere e rendere piacevoli i momenti in mia compagnia.”

Una ragazza sincera e schietta come raramente se ne trovano, auguriamo a Jessica di realizzare tutti i suoi sogni e di continuare a stupirci con la sua intraprendenza!

A cura di Dario De Fenu