Martina Pagani: dai social a TV8

Blogger e Influencer sempre più apprezzata sui social, la carriera di Martina Pagani sta raggiungendo una crescita esponenziale anche in ambito TV.

Molte le emittenti Radio e Televisioni che stanno focalizzando la loro attenzione sulla giovane bresciana che sta valutando nuove opportunità per il suo futuro.

Dove vedremo Martina Pagani? La bella influencer, nota per il body-positivity, ci ha svelato qualche piccola e curiosa novità sul suo futuro.

Guess my age: un programma che ha avuto molto successo, che emozione è stata per te poter partecipare?

“E’ stata un’esperienza bellissima e gratificante per me. Max Giusti è un presentatore che stimo molto ed il programma è stato molto divertente. Nessuno tra gli ospiti ha indovinato la mia età: qualcuno mi ha dato qualche anno in più e devo ammettere che è stato molto divertente!”

Capitolo reality; c’è la possibilità di vederti in qualche reality show?

“Si, assolutamente! Sono stata contattata e c’è la forte e concreta possibilità di partecipare ad un reality! Sarebbe un sogno per me e spero di poter inziare presto questa avventura!”

Di quale reality si tratta?

“Mi state chiedendo troppo! (Ride ndr) Non posso svelare il nome del direttore che mi ha contattata! Posso soltanto dire che ho attirato i media di un reality molto famoso, sono molto fiduciosa e vi aggiornerò, promesso!”

Cos’altro bolle in pentola in questo momento?

“Tantissime cose! Devo ammettere che è un periodo molto positivo per me, diciamo che sto raccogliendo i frutti dopo aver seminato per molti anni. Dovrei essere una delle protagoniste di un cortometraggio su Amazon Prime Video, ma anche qui non posso dire altro per il momento, anche questa però sarebbe un’occasione d’oro per me!”

Hai completato il tuo panorama sui social con YouTube ed il tuo sito ufficiale, cosa ti ha portato a fare questo passo cosi importante?

“L’idea di YouTube nasce da lontano, da molti anni avevo in mente di aprire un mio canale per avere un rapporto ancora più diretto con i miei seguaci. Condivido circa 2/3 video al mese in cui affronto gli argomenti che vedo interessano maggiormente i miei followers. E’ un modo per farmi ulteriormente conoscermi, per raccontare le mie curiosità e le mie passioni.

Il sito è lo step finale che mancava, un qualcosa di ufficiale che va a collegare tutti i miei profili social in un’unica pagina anche per facilitare un pò il tutto. Ripeto è un periodo molto bello della mia carriera ed i prossimi mesi saranno, spero, decisivi per il mio futuro!”