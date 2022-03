Studi e sacrifici, così Elisa Zanetti ha conquistato il Web!

Accento fiorentino, ironia e ambizione hanno caratterizzato la nostra videochiamata con l’Influencer Elisa Zanetti.

Partita da zero e spinta da una grande volontà di mettersi in gioco, nel 2012 Elisa è entrata nel mondo social, dove a distanza di 10 anni si sta togliendo grandi soddisfazioni.

“Con la pazienza e l’impegno oggi i social sono diventati per me un secondo lavoro, un piacevole hobby che mi permette di distrarmi e rilassarmi”

Moglie di Lorenzo e madre di Flaminia, la bella Influncer fiorentina è in dolce attesa della secondogenita Anastasia che arriverà in estate.



In questa intervista esclusiva Elisa ci ha fatto entrare nella sua vita, rivelandoci le sue passioni e raccontando qualche piacevole aneddoto della sua quotidianità

Ciao Elisa, sei seguitissima sui social, Instagram è diventato un lavoro per te?

“Instagram è un secondo lavoro al momento. Sono laureata in economia e sono stata sempre etichettata come una “secchiona” (ride ndr) proprio per la mia forte propensione allo studio. Dopo gli studi ho iniziato a lavorare in un’azienda che produce calzature e tutt’ora questo rappresenta il mio primo lavoro, Dopo un periodo iniziale in cui mi occupavo della parte amministrativa dell’azienda sono entrata nell’ambito marketing, da sempre il mio grande obiettivo aziendale.Proprio la mia propensione allo studio mi ha portato a imparare a sfruttare al meglio i social, cercare di capire come sfruttarne al massimo le potenzialità!”

Il Blog ha avuto successo fin da subito?

“Si assolutamente! Ovviamente in questo mondo la parola d’ordine è pazienza! Vedo che molte ragazze hanno il sogno e l’ambizione di fare l’influencer ma per la mia esperienza posso dire che non è facile affermarsi in poco tempo. Prima di catapultarmi nel mondo dei social mi sono informata bene cercando di capirne il più possibile il funzionamento.”

Hai una bellissima figlia e tra poco arriverà la seconda, quanto sei felice della famiglia che ti sei costruita?

“Moltissimo. La famiglia per me viene al primo posto e con mio marito mi sento libera ma allo stesso tempo amata. Flaminia ama fare foto con me e con lo smartphone è quasi più brava di me, oggi i bambini crescono con la tecnologia e si adattano più velocemente di noi alle novità!”

Tuo marito non compare quasi mai nei tuoi post, come mai?

“Lorenzo è una persona molto riservata che non ama esporsi pubblicamente, diciamo esattamente il mio opposto (ride ndr). Lui non vuole apparire ed io cerco di rispettare questa sua decisione come lui rispetta le mie. “

Il tuo obiettivo è quello di lavorare esclusivamente con i social?

“No, ti dico la verità al momento sono riuscita a trovare un bellissimo equilibrio e riesco a far conciliare perfettamente entrambi i lavori che svolgo. Non saprei quale scegliere tra i due e sono felice di poter vivere questa doppia vita lavorativa! C’è un Elisa più tecnica in un primo lavoro ed una più creativa nel secondo, direi che posso ritenermi molto fortunata!”

Che rapporto hai con il calcio?

“Mi piace andare allo stadio, prima andavo spesso. Sono tifosa della Fiorentina ma non vivo il calcio con grandissimo trasporto. Sono contenta quando la mia squadra vince e la seguo quando posso, ma non mi definiscono un’ultràs!”

Nel mondo social hai un punto di riferimento ed una influencer alla quale ti ispiri particolarmente?

“Ammiro sicuramente Chiara Ferragni; lei è una grande imprenditrice che è riuscita a creare dal nulla un suo impero che amministra magistralmente. Lei è un pò un’icona irraggiungibile…in generale seguo molte influencer e cerco di capire il loro modo di lavorare, è un ottimo strumento per continuare a crescere!”

Come ti comporti in seguito a critiche o insulti che sei costretta a subire?

“Fortunatamente non vengo attaccata spesso. Ci sono stati un paio di episodi che mi ricordo ma in generale cerco di gestire ogni critica con la massima gentilezza ed ironia. Le persone spesso sono cattive e cercano di farsi strada in un modo malato, a volte l’indifferenza e l’educazione sono gli strumenti più efficaci!”

Sei pro o contro la chirurgia estetica?

“Sono assolutamente favorevole! Se una persona sente il bisogno di modificare qualche difetto estetico credo sia giusto farlo…io ho fatto soltanto il filler per eliminare le rughe”

Apple o Android?

“Assolutamente Apple! Dopo aver provato il Mac non ho più rinunciato a prodotti Apple, mi trovo molto bene!”

Libera e spensierata, concentrata sui propri obiettivi ed estremamente simpatica, auguriamo ad Elisa un futuro ed una carriera ricca di successi!

A cura di Dario De Fenu