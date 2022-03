Passione per il calcio e sangue biancoceleste nelle vene, ecco Camilla Spinelli!

Giovane e determinata verso il suo grande obiettivo: lavorare nel mondo del calcio. Camilla Spinelli ha origini romane, grazie alle quali ha ereditato la sua passione per la Lazio, ma vive a Cesena dove sta effettuando la pratica da giornalista con “Tele Romagna”.

Diventata popolare sui social grazie alla collaborazione con lo YouTuber Luca Mastrangelo nel programma “Cartellino Giallo”, Camilla manifesta sul suo profilo Instagram il suo amore per la Lazio. Chi sono i suoi giocatori preferiti? Con Camilla, in questa intervista esclusiva, abbiamo anche scherzato ipotizzando una classifica dei giocatori più sexy della Serie A, chi è il vostro preferito?

Ciao Camilla, come nasce la tua passione per il calcio?

“Mio padre è romano, lui mi ha trasmesso questa grande passione e, ad oggi, possono dire di averlo superato (ride ndr). Fin da bambina andavo allo stadio, intorno ai 15 anni la mia passione è letteralmente esplosa e oggi il calcio accompagna la mia quotidianità.

Sono sempre stata attratta in generale dal mondo maschile, ad esempio sono stata una delle prime persone ad acquistare la Playstation 5.”

Cartellino giallo che opportunità è per te?

“Importantissima! Conoscevo tramite YouTube Luca Mastrangelo ed incontrarlo personalmente per la mia crescita è stato fondamentale. Lui mi ha proposto di partecipare a questo format e mi diverto molto, è stata la prova finale che mi ha confermato ciò che già avevo in mente da diversi anni, questo dovrà essere il mio lavoro.”

Il tuo obiettivo dunque è quello di fare la giornalista sportiva?

“Giornalista, Conduttrice…diciamo che vorrei lavorare in questo settore, entrarci e vedere quale potrà essere il ruolo più adatto a me. Sto seguendo un iter ben preciso, sono al terzo anno di sociologia e sto iniziando la pratica per il conseguimento del titolo di giornalista, una volta raggiunto questo primo obiettivo saprò come muovermi.”

Giovane e molto ambiziosa, è questo il tuo segreto?

“Sono una persona molto determinata. Cerco sempre di lottare per ciò che veramente desidero e, ad oggi, il calcio è il mio grande obiettivo.”

In questo mondo ultimamente il social sta prendendo il sopravvento sulla TV: Twitch e YouTube sono diventati il primo punto di riferimento per i tifosi, pensi possano essere il futuro?

“Si, credo di si. In queste piattaforme il calcio viene vissuto con più passione e le persone cercano proprio questo. Un tifoso vuole che qualcuno parli della propria squadra del cuore con emozione, che si arrabbi quando perde una partita…solo i social attualmente riescono a dare tutto questo.”

Facciamo un gioco: Che voto dai a Milinkovic-Savic come calciatore e come ragazzo?

“Mi tocchi nel cuore, ho un debole per Sergeij (ride ndr). Come calciatore assolutamente 9, esteticamente siamo sull’ 8,5 abbondante (ride ndr), anche se con il baffetto perde qualche punto! “ (ride ndr)

E a Dusan Vlahovic?

“ Come calciatore un bel 7, sono curiosa di vedere come continuerà la sua carriera ora che veste la maglia della Juventus. Esteticamente nulla da dire, 8 + senza parlarne!”

Ti lascio con la domanda finale: chi è il giocatore più bello della Serie A?

“Qui ho pochi dubbi, per me in assoluto il Tucu Correa”

Ringraziando Camilla per la disponibilità e soprattutto la simpatia mostrata le auguriamo una brillante carriera, ricca di successi e soddisfazioni.

a cura di Dario De Fenu