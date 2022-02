Gioco online illegale si fa strada in maniera prepotente, ma esistono strumenti per limitarlo

L’ultima notizia, ma solo in ordine di tempo, per quanto riguarda la lotta al gioco illegale è quella che arriva dalla Sicilia, precisamente da Pachino, in provincia di Siracusa. Qui le forze dell’ordine hanno scoperto e prontamente sequestrato 9 slot machine non collegate alla rete legale dei Monopoli di Stato. Gli apparecchi erano posizionati in tre bar diversi e per i titolari delle attività commerciali sono scattate multe per 10 mila euro per ogni slot installata, oltre alla denuncia per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.

Un ritorno, quello del gioco illegale, che è tornato a farsi strada in maniera prepotente. E lo ha fatto soprattutto durate la pandemia. Lo aveva confermato in tempi non sospetti anche Corrado Luca Bianca, Coordinatore Nazionale del Settore Turismo e Settore Giochi, che aveva dichiarato: “Secondo le nostre stime, nel corso del 2020, la raccolta di gioco illegale ha sfiorato i 22 miliardi di euro. Un dato allarmante che deve farci riflettere. Alla luce di ciò e di quanto affermato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle autorità competenti, chiediamo che venga formalmente riconosciuto il nostro ruolo di presidio di legalità sul territorio, affinché i nostri esercenti possano finalmente riacquisire la dignità che spetta loro in quanto operatori di gioco legale autorizzati dallo Stato“.

Un rischio quindi tanto diffuso nel comparto terrestre quanto in quello online, dove è bene cercare e accertarsi che una piattaforma rispetti tutti i criteri rispettati dai migliori casinò online italiani. Tra questi c’è innanzitutto il numero di licenza ADM, che deve essere ben presente e visibile, in maniera tale da garantire l’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Il casinò che abbiamo scelto per giocare deve essere inoltre presente nella lista dei concessionari autorizzati, visto che molti siti illegali espongono il logo ADM anche senza licenza. Una buona pratica è poi quella di controllare le recensioni di un sito online, leggere per bene i termini e le condizioni relative alla privacy, ai bonus, ai depositi e ai prelievi, accertarsi che ci sia un’assistenza clienti valida e sicura. Sarebbe bene poi anche testare di software di gioco e verificare anche l’effettiva presenza di bonus e promozioni, che in genere vengono garantiti sempre da piattaforme legali.

Insomma, piccoli espedienti per contrastare il gioco illegale esistono. Tutto sta a metterli in pratica. E, soprattutto, a conoscerli bene. Una conoscenza che però passa per l’informazione e la comunicazione.