I giochi possono influenzare i bambini?

Avete mai pensato che delle cose innocue come i giochi potessero contribuire all’insediamento nella nostra cultura e nei nostri usi di stereotipi di genere, gli stessi che influenzano indirettamente cosa sia per maschi e cosa per femmine e poi la scelta dei giocattoli è davvero libera e autonoma come sembra? Siamo tutti d’accorso che siano fondamentali per stimolare la creatività dei bambini inoltre dovrebbero avere una funzione educativa, oltre tutto servono ad aiutare alla loro autodeterminazione personale aiutandoli a capire se stessi e i loro veri interessi. Fatte queste brevi considerazioni non credete che possano anche influire sulla loro concezione della società e magari portarli a pensare in modo standardizzato se utilizzati in maniera scorretta? Noi cosa possiamo fare per far sì che ciò non accada? Innanzitutto io proporrei di non distinguere più i giochi a seconda del genere, perché dal punto di vista scientifico l’essere umano sceglie in base a degli stimoli cerebrali, quindi, senza influenze esterne un bambino o una bambina dovrebbe scegliere inconsciamente in conformità di quello che in qualche modo gli/le sembra maggiormente interessante sotto il profilo delle proprie inclinazioni. Quindi, appurato il fatto che per natura non si è portati a fare nulla di predeterminato, perché dobbiamo indottrinare i bambini a giocare con ciò vogliamo noi? Lasciare liberi fin da subito di poter decidere per se stessi i bambini, senza suggestioni e condizionamenti devianti sarebbe un bel passo per arrivare ad una neutralità indispensabile per una società equa e che non fa differenze fondandosi sul genere. In conclusione, il gioco dovrebbe essere libero e senza imposizioni da parte di nessuno altrimenti viene meno l’essenza stessa di esso. Ci sono migliaia di campagne di marketing genderdizzate studiate appositamente per targetizzare i prodotti per un pubblico già determinato, soprattutto con la scelta dei colori; e questo è un modo palese per dividere nettamente in due categorie ben distinte i giochi. Quindi le nostre scelte, in quanto adulti devono essere più libere da categorie sociali prestabilite in modo tale da far vivere con più spensieratezza i bambini che poi sono il nostro futuro.