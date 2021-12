Chiara Biasi: “L’esperienza mi ha reso più forte, ho le spalle larghe”

Sono oltre tre milioni gli utenti che la seguono e la sua strepitosa carriera l’ha portata ad essere un’ icona ma anche un facile bersaglio degli haters, ma la forza ed il carattere sono sicuramente i veri punti di forza di Chiara Biasi.

Una ragazza dalle mille sfumature (come ha lei stessa raccontato nel suo libro “Chiaroscuri”), ma sempre limpida e trasparente nelle esternazioni.

Chi ha avuto il piacere di conoscerla la descrive come una ragazza solare, socievole e dinamica.

“Non ho scelto questo lavoro, mi ci sono trovata e ho sfruttato le mie chances”, schietta e sincera come di consueto, Chiara ci ha raccontato parte di se, dalle ambizioni di Matinée al suo rapporto con i fan.

Una straordinaria bellezza ed un carattere forte, Chiara rappresenta il connubio perfetto tra bellezza e professionalità.

Chiara, quanto è difficile essere Chiara Biasi? Viviamo in un mondo in cui tante ragazze vorrebbero fare la tua carriera ed imitarti: ti inorgoglisce o ti mette pressione questa popolarità?

“Essere “Chiara Biasi” è difficile come essere qualsiasi persona che abbia un social, ovviamente maggiore è il tuo seguito, maggiori sono le responsabilità. E per responsabilità intendo quella nel pubblicare qualsiasi contenuto, nel mostrarsi o nel dire la propria. Mi fa soffrire ogni volta che qualcosa viene malinterpretato, ogni volta in cui vengo attaccata su cose non vere, ogni volta che sto passando un periodo brutto e la gente giudica il mio aspetto/peso/compagnia che frequento/compagno. Le mie spalle sono larghe, ma non “ho scelto” questo lavoro, mi ci si sono trovata e ho sfruttato le chances che avevo. Quindi tanto mi lusinga e gratifica, quanto spesso mi ferisce e tormenta.”

Matinee: un brand in cui curi ogni dettaglio: è la tua più grande soddisfazione personale?

“Ho avuto molte soddisfazioni in diversi campi nella vita e lavorativi, certamente attualmente MATINÉE me ne porta una buona quantità. Ma i desideri e i progetti sono tanti, quindi non mi accontento mai e lavoro sodo per raggiungerli.”

I social sono, spesso, un’arma a doppio taglio e continuamente giovani ragazze vengono attaccate pesantemente da cosiddetti “leoni da tastiera”: Quanto fa male ricevere le critiche e quanto al contrario è appagante incontrare qualcuno che si complimenta con te?

“Mi credi se ti dico che purtroppo ormai ai complimenti non do nemmeno peso? Mi spiego meglio: mi sono schermata talmente tanto, che come non mi faccio toccare dal male, ugualmente nemmeno dal bene. E mi dispiace questa cosa. Però le esperienze passate mi hanno forgiata ed ora è difficile tornare indietro.

Posso anche dirti che ricevo messaggi e mail a cuore aperto però, che mi emozionano e commuovono. Molte persone che mi seguono entrano in empatia con me, e non ci si rende nemmeno conto spesso di quanto ci si stia vicino…soprattutto in periodi “no”.”

L’estate è appena trascorsa, il mare ed il sole già ci mancano, che 2022 sarà per Matinee?

“Un’estate più elegante, forse oserei dire meno “rock” e più romantica con nuovi colori, forme e tessuti: la prossima sarà sicuramente una stagione più ricca di novità e stiamo cercando sempre di più di studiare dei fit che possano accontentare tutti i “body type”.

Vita frenetica, viaggi e foto: qual’è il relax preferito da Chiara Biasi? Cosa fai quando hai bisogno di staccare completamente?

“Adoro staccare la spina guardando serie tv: è l’unico momento dove riesco a spegnere un po’ il cervello! Ultimamente, peró, sto anche facendo un corso di cucina privato con i miei amici più stretti, la sera dopo lavoro, e posso dire che (anche se non amo cucinare) mi rilassa un sacco e mi fa sentire super proud vedere di essere in grado di realizzare dei bei (e buoni) piatti! Anche perché per quelle 3 ore siamo isolati dal mondo, ed è questa la cosa che più amo!”

Bikini, ma non solo: qual è l’obiettivo di Matinée?

“Di MATINÉE? Diventare sempre più un brand affermato in tutto il mondo. Di me? Molti di più. Vorrei creare nuovi brand, nuove realtà, e ci sto lavorando su da anni. Vediamo!”

Il successo e la carriera non hanno minimamente intaccato l’umiltà di Chiara che manifesta ancora una volta in tutta la sua simpatia e sincerità.

Grazie!

a cura di Dario De Fenu