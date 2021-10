Camilla Caimi: “Sono una ragazza acqua e sapone, il mio pregio? Non mi accontento mai!”

“Bionda, occhi verdi, sorriso da furbetta e intelligenza spiccata: Beh…chi ancora crede sia impossibile abbinare questi ingredienti non ha avuto il piacere di incontrare Camilla Caimi.

Sincera e socievole (a differenza di ciò che dice), la modella classe ‘97 si racconta in un’intervista esclusiva svelandoci le sue passioni, le sue ambizioni e l’amore per la moda. Da modella ad imprenditrice, Camos Collection e l’amicizia con la showgirl Sara Croce sono solo due delle mille curiosità rivelate da Camilla che affronta la vita con la consapevolezza di chi sa di valere molto…e di avere le idee chiare su un futuro che le auguriamo possa rendere giustizia ai suoi sogni.

Camilla, hai vissuto a Londra per imparare meglio l’inglese, quanto pensi abbia influito nella tua crescita questa esperienza ?

“Molto. Gia sapevo l’inglese ma volevo perfezionarlo e dopo il aver conseguito il diploma di liceo artistico sono partita per Londra. Una volta tornata in Italia ho subito iniziato a lavorare come modella, ma vivere fuori dal mio Paese mi ha aiutata a crescere.”

Sei favorevole alla chirurgia plastica?

“Si assolutamente. Credo che la cosa fondamentale sia sentirsi a proprio agio, la medicina può facilitare questo processo, sono assolutamente favorevole!”

Tu ti sei sottoposta a qualche intervento?

“No. Anche se chissà…una cosa di me stessa forse la cambierei…sto provando a convincere mia madre (ride ndr).”

Con Sara hai creato un brand tutto tuo, pensi che il tuo futuro possa essere questo?

“Lo spero! In Camos Collection dedico tutte le mie forze. È un progetto importante per me e con Sara abbiamo ambizioni importanti, andrà bene, non ho dubbi!“

Hanno creato e creano molto scompiglio le dichiarazioni di chi vorrebbe bikini più “coprenti”: da modella ed ideatrice di un brand di costumi, cosa pensi a riguardo?

“Lo slogan di Camos Collection è la riposta perfetta a questa domanda: “Sentiti libera di essere chiunque tu ti senta oggi.Bisogna essere libere di mostrare a piacimento il nostro corpo, i nostri difetti ed i punti di forza. Limitare il carattere di una persona è sbagliato, non condivido assolutamente queste dichiarazioni.”

Tre difetti che ti riconosci?

“Sono permalosa, non seguo i consigli e non sono molto socievole. In compenso però dicono sia simpatica (ride ndr) e sono molto altruista.”

Parteciperesti mai ad un reality?

“Attualmente no…il reality sul quale forse potrei fare un pensierino tra 20 anni è l’isola dei famosi: sono una persona molto combattiva, mi piacciono le sfide e soprattutto mi piace vincerle!Parteciperei al momento a Pechino Express, sono molto competitiva, lo avete capito?(ride ndr)”

Quanto, secondo te, è importante l’estetica in una persona?

“Molto. È la prima cosa che si nota. Mentirei se dicessi il contrario, onestamente anche io sono attenta al lato estetico delle persone”

Sembri molto semplice,soprattutto nel trucco, credi possa essere questa la tua qualità migliore?

“Non mi trucco quasi mai in effetti. Sono una ragazza acqua e sapone. A dir la verità non so se questo è da considerarsi un pregio o un difetto, so solo che a me va bene cosi.Nell’abbigliamento ho gusti particolari, mi piace ricercare un capo e creare uno stile tutto mio, la moda è un grande hobby per me.”

Nelle tue foto si nota un tatuaggio sul braccio sinistro, cosa rappresenta?

“Ho tatuata una frase di Pascal in francese: “il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce”.

I social: quanto sono importanti nella tua vita?

“Non reputo fondamentali i social nella mia vita: ci sono, li utilizzo e soprattutto cerco di sfruttarli al meglio per la crescita del mio brand. Sono una ragazza comune, ovviamente mi piace condividere la mia quotidianità ,sarei ipocrita a dire che non mi piace condividere foto o stories.”

Se ti chiedessi di immaginare Camilla tra 20 anni, come ti immagineresti?

“Mi vedo sicuramente con una splendida famiglia,con un bagaglio di esperienza importante e soddisfatta della mia carriera”

La semplicità è la caratteristica che più colpisce di Camilla, la determinazione con la quale affronta il lavoro e la professionalità che mette nella sua attività imprenditoriale.

Grazie Camilla, è stato un piacere!

a cura di Dario De Fenu