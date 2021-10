Sara Croce e Camilla Caimi: “Camos Collection il nostro orgoglio, la perfetta sintesi della nostra amicizia e professionalità”

È appena finita l’estate 2021 e il pensiero comune è già proiettato al prossimo giugno quando sarà di nuovo tempo di mare, sole e divertimento.



La stagione appena conclusa ci ha inoltre regalato l’uscita ufficiale dei costumi targati Camos Collection, brand ideato e realizzato dalle splendide modelle Sara Croce e Camilla Caimi.

Amiche da quattro anni, Sara e Camilla hanno coronato il loro sogno di collaborare in un progetto sul quale credono fortemente e sul quale sono intenzionate a concentrarsi per renderlo il loro lavoro principale.

Come è nata la loro idea? Quali sono le loro ambizioni? Lo abbiamo chiesto alle dirette interessate, che, con l’umiltà e la professionalità che le contraddistingue, ci hanno svelato i retroscena della loro collaborazione e amicizia.



“Con Sara fin da subito è nata un’amicizia speciale, ci confidavamo spesso si voler aprire un brand nostro ed alla fine ci siamo riuscite. Siamo soddisfatte di questa prima stagione e stiamo lavorando per rendere la prossima ancor più ricercata.”

Camilla Caimi racconta di voler continuare la sua carriera da modella, ma con l’ambizione di far crescere il brand a livello mondiale, portando i bikini Camos in giro per il mondo.

“Usciranno cinque modelli nel 2022 e ci sarà anche il primo costume maschile. Il nostro obiettivo è quello di allargare il target di clienti Camos, con modelli dalle ampie vestibilità, adatti per tutti i fisici e per tutte le età.”

La giovane Showgirl Sara Croce non ha dubbi sul suo futuro: “Camos Collection è e dovrà essere il mio principale lavoro: amo i bikini e sento di aver realizzato il mio sogno, non voglio pormi limiti.”

Dinamiche con progetti intelligenti, Sara e Camilla hanno avuto la splendida iniziativa di realizzare un contest sui social, grazie al quale tre ragazze “comuni” saranno le modelle del brand.

“Camos Collection deve essere il bikini di tutti, pensiamo siamo fondamentale sentirsi a proprio agio con un capo ed il nostro bikini sarà l’accessorio perfetto per tutte le tipologie di fisico e per tutte le età.”

Camos Collection è inoltre un prodotto totalmente Made in Italy e Made in Lombardia: un bikini di qualità che vuole distinguersi dalla massa, con le sue caratteristiche, figlie della mentalità delle ideatrici.

“La moda non deve essere un’ossessione: i nostri bikini nascono principalmente dai nostri gusti e non dalle tendenze del momento. Tutti i bikini prodotti sono capi che noi amiamo indossare, non riusciremmo a realizzare un prodotto che non ci piace”

Concludono Sara e Camilla, le due splendidi imprenditrici alle quali auguriamo tutte le più grandi fortune!

“Sentiti libera di essere chiunque tu ti senta oggi”

Sara Croce-Camilla Caimi

“Il futuro sarà posseduto e gestito dalle menti imprenditoriali.”

Mark Victor Hansen

a cura di Dario De Fenu