Da Spotify al gioco online. Il tramonto delle classiche forme di intrattenimento

Non è più un segreto che con l’avvento del Covid-19 il mondo dell’intrattenimento abbia vissuto una serie di cambiamenti che hanno cambiato il modo stesso di divertirsi. Molti di questi, invero, erano già in atto prima dell’avvento della pandemia, che ha costituito da questo punto di vista una accelerazione non indifferente. Insomma nell’ultimo biennio si è assistito al tramonto delle classiche forme di intrattenimento che hanno lasciato definitivamente spazio a quelle che ormai sono fruibili da tutti online.

Gli esempi che si possono citare sono tantissimi. Netflix, che ha iniziato la sua prima, storica flessione nell’ultimo periodo, ha registrato nel periodo di pandemia ben 203 milioni di utenti. Un boom dovuto al lockdown, partito in Italia a marzo ma ben presto esteso in tutto il mondo. Ma anche dovuto ai contenuti di piattaforme come Netflix: titoli originali per cui non c’è bisogno di attendere troppo, sempre disponibili in libreria e fruibili in ogni occasione, in ogni momento ed in ogni contesto.

Cambia anche la musica: Spotify è arrivata a scalzare un colosso come Google, segnando definitivamente il tramonto del mercato dei dischi. Oggi la musica è in digital a portata di app e anche in questo caso sempre fruibile. Basta essere dotati di una connessione, ed il gioco è fatto. E che dire invece dell’informazione: il cartaceo, già moribondo, non esiste più. La pandemia, e la paura del Covid-19 soprattutto, hanno fatto registrare ai quotidiani nazionali in versione online il primo grande aumento della loro storia.

Insomma il Covid-19 ha rappresentato un acceleratore naturale per processi di digitalizzazione già in atto ma bisognosi di affermarsi in via definitiva. Tra i protagonisti di questa nuovo modo di intrattenersi spiccano le slot machine. Insomma è il gambling ad offrire la fotografia ideale di una situazione cambiata nel profondo. Con la chiusura dei luoghi fisici per giocare, gli utenti hanno scelto il internet e un numero elevato di utenti ha virato la sua attenzione verso le migliori slot machine non AAMS. Una grossa percentuale di questi non l’aveva mai provato e, con l’allentamento delle restrizioni, non è voluto tornare indietro.

Il gambling online è probabilmente il fenomeno della pandemia, destinato a durare ancora a lungo. L’universo delle slot infatti viene da anni di continui aumenti in termini di popolarità da parte degli utenti, grazie ad un processo tecnologico che ha permesso sempre più a questo settore del gioco di assottigliare le distanze con le classiche console come PlayStation ed Xbox. La gamification delle slot machine ha prodotto questo: un universo tutto nuovo per chi è voglioso di divertirsi senza troppi affanni.