DISABILITÀ. ROMA, MUNICIPIO I: RILANCIAMO ‘PLACE4ME’ CONTRO SOSTA ABUSIVA DISSUASORI ELETTRONICI PER EVITARE OCCUPAZIONE POSTI RISERVATI”

Il Municipio Roma I Centro rilancia la campagna per la fornitura a tutti gli interessati dei dispositivi Place4Me, i dissuasori elettronici in grado di proteggere dal parcheggio abusivo i posti sosta in concessione alle persone con disabilità. “Un progetto partito già alcuni anni fa, che ha prodotto risultati soddisfacenti, con 152 dispositivi già installati- dichiarano la presidente Sabrina Alfonsi e l’assessore alle Politiche Sociali del Municipio Roma I Centro, Emiliano Monteverde- Oggi, grazie alla collaborazione con Bridge 129 Srl e Renewia Spa e il supporto di Unidata vogliamo rilanciarlo, per far conoscere e offrire questo servizio al più alto numero di utenti possibile. Crediamo infatti che il dissuasore sia uno strumento indispensabile per sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto delle regole basilari della convivenza civile e dei diritti dei soggetti più fragili. Troppo spesso ci siamo trovati di fronte a episodi di vandalismo, con persone che hanno infierito contro questi strumenti solo perché, con la loro sirena di allarme, rendevano evidente a tutti il gesto di inciviltà che stavano compiendo, occupando con la loro auto un posto riservato segnalato con tanto di cartello e segnaletica a terra. Con questo progetto l’uso della tecnologia viene promosso per migliorare la qualità della vita delle persone, e sono ormai diverse in Italia le amministrazioni pubbliche che hanno deciso di offrire questo servizio ai propri cittadini” Il dispositivo Place4Me funziona in modo estremamente semplice: viene fissato a terra nello spazio sosta riservato, e, tramite un sensore, rileva l’occupazione dell’area da parte di un autoveicolo, attivando un segnale sonoro in presenza di veicoli non autorizzati. L’allarme si interrompe quando il parcheggio viene liberato dal trasgressore oppure quando viene disattivato tramite il telecomando abilitato fornito in dotazione al titolare della concessione. Il servizio è completamente gratuito e può essere richiesto dai cittadini, residenti nel Municipio Roma I Centro, titolari di contrassegno speciale di circolazione per disabili e della concessione di uno spazio sosta personalizzato nei pressi della propria abitazione, utilizzando il modulo di richiesta reperibile sul sito web municipale al link https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=IN F80181 che deve essere inviato via mail al Segretariato Sociale – P.U.A. del Municipio Roma I Centro all’indirizzo: segretariatosociale.mun1@comune.roma.it. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e corredato dalla copia del documento di identità in corso di validità ed eventuale delega da parte del familiare beneficiario della concessione. E’ previsto anche il servizio di assistenza tecnica sui dispositivi, che può essere richiesto chiamando il numero 0522 – 1715150 o inviando una mail all’indirizzo: assistenza@place4me.it

Emanuela Maria Maritato