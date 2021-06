L'ITALIANO E GLI ITALIANI NELL’ERA DI INSTAGRAM PRESENTAZIONE DEL SAGGIO A ROMA

23 GIUGNO 2021 ORE 19, PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LAURA MANCINI

“L’ITALIANO E GLI ITALIANI NELL’ERA DI INSTAGRAM:

I NEOLOGISMI LEGATI AL MONDO DEGLI INFLUENCER”

È stato pubblicato nei mesi scorsi con CTL Editore il saggio accademico di Laura Mancini che spiega come

gli influencer hanno cambiato la lingua italiana. Il volume, breve ma esaustivo, si intitola “L’italiano e gli

italiani nell’era di Instagram: i neologismi legati al mondo degli influencer” e rientra nella collana Nino

Bozzi.

Il saggio ad oggi è stato presentato solo online in anteprima agli studenti del terzo anno di Fashion Stylist

dello IED di Roma.

Mercoledì 23 giugno alle ore 19 presso LAB174 Coworking factory creativa, in via Pietro Borsieri, 14 a

Roma, si terrà la prima presentazione in presenza. A condurre sarà Sara Lauricella, direttore editoriale di

diversi magazine di arte, cultura e spettacolo.

Laura Mancini, facendo tesoro dei suoi studi di linguistica in ambito universitario e della sua esperienza

lavorativa nel settore delle comunicazioni e come social media manager, si sofferma sull’esame delle

modificazioni subite dalla nostra lingua a causa dell’utilizzo di questo social network e di tutta una serie di

strumenti ad esso legati.

Nonostante la natura accademica del saggio breve, il testo risulta fruibile e di grande utilità per tutti quei

lettori che vogliano addentrarsi nel mondo di Instagram e degli influencer e comprenderne meglio le

dinamiche, rapportandole a una società in continuo cambiamento.

Di quanto l’informatica, l’uso dei pc e degli smartphone abbiano influenzato i cambiamenti della lingua

italiana, si è scritto già molto. Riesaminando in un rapido excursus tale influenza, l’autrice focalizza

l’attenzione sui neologismi e gli anglicismi utilizzati sulla App di messaggistica Telegram, all’interno di

quelle comunità virtuali che la usano per far “crescere” i propri profili Instagram, inseguendo il sogno di

diventare famosi Influencer.

Chiara Ferragni, Dario Vignali e altri personaggi – qualcuno, forse, destinato a rimanere meteora – si

affacciano tra le righe dell’analisi sociologica e linguistica che riguarda da vicino il mondo degli

Instagrammer e degli Influencer. Un mondo regolato dal linguaggio dei bot e delle automatizzazioni, che il

nostro idioma ha acquisito per dar luogo, spesso, a risultati dall’effetto comico.

Laura Mancini, autrice di racconti, romanzi e poesie, blogger, copywriter e social media manager, è laureata

in Lingue e Civiltà Orientali ed è direttore editoriale del magazine di cultura e spettacolo Moozart.it, attivo

dal 2008. È stata collaboratrice e caporedattrice di diverse testate giornalistiche e dal 2018 cura il blog di

moda ed enogastronomia CandyValentino.it. Conduce la trasmissione Il Gusto con Candy Valentino sulla

Webradio SenzaBarcode.

“L’italiano e gli italiani nell'era di Instagram: i neologismi legati al mondo degli influencer”

https://www.ctleditorelivorno.it/product-page/l-italiano-e-gli-italiani-nell-era-di-instagram

di Laura Mancini

www.lauramancini.it

Editore: CTL (Livorno)