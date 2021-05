Sara Croce: “Da bambina sognavo di essere quella che sono oggi”

Il nuovo che avanza: Sara Croce è ormai un’icona nell’ambito della moda ed una delle ragazze più seguite sui social con quasi un milione di followers su Instagram.

Un mix di bellezza e tenacia che accompagna una spiccata intelligenza ed una grande umiltà; Sara è una ragazza semplice, con valori che la rendono unica ed estremamente simpatica.

Come si fa a diventare Sara Croce? La giovane modella in questa intervista racconta come nasce il suo successo, i sacrifici che le hanno permesso di diventare così famosa e le sue ambizioni future.

“Essere belle è sicuramente un vantaggio, ma se non ci sono le capacità non si va da nessuna parte”, Sara ha le idee chiare, degli obiettivi in mente e la voglia di realizzarli.

Come nasce Sara Croce?

“Ho sempre voluto fare la modella, fin da bambina ho creduto in questo sogno e, ad oggi, posso dire di esserci riuscita. Il punto di svolta nella mia carriera è stato sicuramente il poter partecipare al casting per madre natura, da lì è iniziato tutto e per questo devo ringraziare la mia agenzia “Benegas Managements” che mi ha dato questa possibilità.

Prima di quel casting ho comunque partecipato a diversi concorsi di bellezza, ma se devo essere sincera non avevo ottenuto un grande successo.

Ricordo che la sera in cui feci madre natura il mio profilo Instagram salì improvvisamente a 200 mila followers, lì iniziò tutto.”

Da piccola qual era il mestiere che sognavi?

“Esattamente questo. Ho sempre voluto fare la modella, ho realizzato il mio sogno perché la mia più grande passione ora è il mio lavoro.”

Avere tanti followers porta inevitabilmente anche a delle critiche, com’è il tuo rapporto con i tuoi seguaci?

“Devo dire buono. Ricevo molti commenti e ho sempre il sostegno delle persone che mi seguono. Le critiche non mancano, a volte vengo etichettata e giudicata soltanto per il mio lato estetico, e questo è sbagliato, ma sono forte e le critiche mi scivolano addosso.

Molto spesso una ragazza bella viene per forza definita “stupida” come se bellezza ed intelligenza non possano coesistere in una persona; io credo che il lato estetico aiuti molto ma non sia tutto, puoi essere bella quanto vuoi, ma se non hai altre qualità non puoi fare carriera.”

Sei pro o contro la chirurgia estetica?

“Sono favorevole. Diciamo che non approvo la chirurgia in un’età giovane. La chirurgia estetica serve per cambiare lati del nostro corpo che non accettiamo ed è giusto farne un uso corretto, non deve diventare un’ossessione.”

Tu ti sei sottoposta a chirurgia estetica?

“No, sono naturale al 100%”.

Molte ragazze vorrebbero essere come te, che consiglio dai a chi vuole intraprendere questa carriera?

“Consiglio di non limitarsi a guardare l’apparenza. Siamo persone normali, anche noi abbiamo giornate in cui ci vediamo brutte e ci sentiamo nervose, magari non lo facciamo vedere ma è così.

Il consiglio che do è quello di tirare fuori la personalità senza cercare di emulare qualcuno, essere sempre se stessi.”

Sei molto giovane e stai vivendo una storia d’amore molto intensa, credi che l’amore vero si possa trovare a qualsiasi età?

“Credo di sì, l’amore si può trovare sempre, in ogni momento e di conseguenza a qualsiasi età. Io so quello che voglio e purtroppo ho avuto brutte esperienze. La vita va vissuta e quando conosci la persona giusta te ne accorgi, ieri ho festeggiato 11 mesi con Gianmarco e credo fortemente in questo amore, sono serena e felice.”

Un aggettivo per descrivere Paolo Bonolis?

“Meravigliosamente cinico”

Ti piacerebbe partecipare ad un reality?

“No, al momento no, in futuro non so. Sicuramente non farei l’isola dei famosi, ho fatto sacrifici per avere questo fisico e non vorrei mai peggiorarlo.”

Squadra del cuore?

“Sono tifosa del Milan”

Una ragazza bella fuori e dentro, Sara merita tutto il successo che sta ottenendo e tutti noi le auguriamo di continuare a realizzare tutti i suoi sogni.

a cura di Dario De Fenu