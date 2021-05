COOLSCULPTING: IN FORMA PER L’ESTATE IN UNA SEDUTA

Chi nella capitale è a caccia di centri di medicina estetica rinomati e altamente qualificati, non può prescindere dal conoscere Acaia Medical Center, sito appunto in Via Acaia 52, il nuovo importante indirizzo di riferimento per la medicina estetica e la cura della persona a 360.

Un poliambulatorio e centro di medicina estetica fondato da tre fratelli, Carmen, Marina e Michele Pisano, uniti dalla professione medica e dalla consapevolezza che la bellezza, equilibrata e armoniosa, influisce e agisce sul benessere psicofisico della persona e, per tali motivi, va preservata e curata come la salute stessa di cui è parte imprescindibile.

Ora che l’estate è alle porte e gli abiti più leggeri iniziano a scoprire il corpo, spesso ci si trova a dover fare i conti con una forma fisica non proprio smagliante a causa di cattive abitudini, alimentazione sregolata e vita sedentaria. Se a tutto questo aggiungiamo i postumi di un inverno caratterizzato da lockdown e smart working, appare subito necessario correre ai ripari con trattamenti mirati, efficaci e soprattutto rapidi.

Per chi fosse alla ricerca del trattamento miracoloso last second, la Dottoressa Pisano suggerisce la Coolsculpting® di Allergan.



Con questo macchinario è possibile andare a trattare in modo selettivo le aree in cui si localizzano grasso e adiposità ostinate. La procedura di criolipolisi si avvale di un sistema di raffreddamento localizzato controllato che agisce selettivamente sulle cellule di grasso sottocutaneo senza danneggiare la pelle. Le cellule di grasso vengono “congelate” e successivamente eliminate naturalmente dall’organismo in via definitiva. Tale processo, chiamato apoptosi o morte cellulare programmata, è un processo fisiologico che avviene normalmente nel corpo. Le cellule, alle quali è stato sottratto il calore, vengono con il tempo eliminate dall’organismo con la perdita di una percentuale pari al 25% dell’adipe corporeo. Una volta che le cellule vengono processate e naturalmente eliminate, spariscono per sempre, per tali motivi il trattamento è da considerarsi definitivo.

Per la sua efficacia testata, il Coolsculpting è il fiore all’occhiello del centro e si rivela particolarmente efficace per specifiche aree del corpo quali: sottomento, addome, fianchi, interno coscia, culotte de cheval e ginocchia.

Pratica sicura e consolidata, la criolipolisi viene spesso proposta da Carmen Pisano come valida alternativa alla liposuzione e consigliata in abbinamento ad altri trattamenti rassodanti e modellanti, ricordando sempre che, tra tante opzioni, alla base di tutto deve esserci prioritariamente il confronto con il paziente, fondamentale per un percorso di rinascita sicuro, consapevole e informato.