I 100 anni di Chanel N°5

Marilyn Monroe non esitava a dichiarare che per dormire indossava 2 gocce di Chanel N°5. Nel 2021 Chanel N°5 compie 100 anni! Un traguardo importante per una fragranza che profuma di eterno come la sua creatrice Gabriele Coco Chanel. Nonostante spenga 100 candeline Chanel N°5 continua ad essere l’acquisto perfetto per tutte le signore bon ton che sanno riconoscere l’eleganza e la carezza di un’essenza unica. Le emozioni olfattive che il profumo riesce a evocare sono un ventaglio assolutamente perfetto che si coniuga in una dimensione di armonia e innovazione.

La fantasia diventa birichina portandoci a immaginare quanti, in tutti questi anni, si siano lasciati coinvolgere dalla sua delicata presenza mentre tra un bacio, un sospiro, una carezza si è dato avvio a qualcosa di coinvolgente.

Chissà quanti colli nudi, polsi esili e robusti, quanti abiti leggeri e pesanti sono stati segnati dalla fragranza di Chanel N°5. Quell’attimo indelebile che si ripresenta accompagnato dalla fragranza intensa e delicata di un profumo che ha attraversato decenni ma ancora resta un’icona perfetta. La divina Mademoiselle Coco, nel 1921, scelse la perfetta miscela di essenze naturali capaci di dare all’olfatto ciò che l’occhio e la pelle traevano dalla vista e dallo sfoggio dei suoi abiti.

Come tutti gli anniversari che si rispettano anche questo è una ricorrenza speciale, considerando che Chanel N.5, con i suoi circa 80 milioni di flaconi venduti in tutto il mondo, è continua fonte di attrazione per tutti coloro che si vogliono far coinvolgere dalle emozioni olfattive.

Dal momento del suo lancio Chanel N°5 ottenne subito un successo clamoroso che di stagione in stagione, di anno in anno si rinnova senza temere nessun rivale. A celebrare questo centenario arriva la notizia che Patrice Leguéreau, director of the Chanel Fine Jewelry Creation Studio, ha immaginato la “Collezione N° 5”, la prima nella storia dell’alta gioielleria dedicata a un profumo con il collier 55.55.

Attraverso questo gioiello la Maison francese vuole raccontare tutti i codici della fragranza attraverso un’eccezionale gemma realizzata in suo onore, un diamante taglio personalizzato da 55,55 carati. Il 5 è il numero che più si ritrova nella storia artistica e creativa di Coco Chanel. Non solo il profumo Chanel N°5, la borsa iconica 2.55 sogno di tante giovani e meno giovani signore diventata un gioiello di stile fino a giungere a questa meravigliosa gemma che racchiude in sé lo scrigno prezioso di tutto il dialogo artistico, stilistico e innovativo della sua indiscussa regina di stile: Coco Chanel.

È la prima volta nella storia del fashion, della moda che un profumo diviene un gioiello. Ma Chanel con il suo inconfondibile charme continua a sorprendere e commuovere.

Il motivo per cui Leguéreau ha deciso di riunire il mondo della moda con quello della gioielleria è spiegato da una sua dichiarazione: “Gabrielle Chanel si è avvicinata a questi due universi con gli stessi valori visionari, concentrandosi sull’audacia e sulla ricerca dell’eccellenza. Ho voluto riscoprire quel gesto creativo con questa collezione, concepita come un viaggio nei meandri dell’anima del profumo N°5, dall’architettura del flacone all’esplosione olfattiva della fragranza”. Non ci resta che farci catturare da un gioiello così prezioso come in fondo lo è il profumo che lo ha ispirato.

Barbara Fabbroni