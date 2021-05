DIORHA’ presenta OLTRE un INCONTRO CON IL PUBBLICO di MUSICA E TANTO ALTRO

DIORHA’

OLTRE

COFFEE STUDIO ROMA

16 MAGGIO 2021

Ingresso apertura ore 16,30

DIORHA’ va OLTRE e si ricomincia con un evento in presenza. Un incontro-racconto, tutt’altro che serioso, di quest’ultimo anno pieno di chiusure ma anche di novità e di crescita di vecchi e nuovi progetti. La presentazione del suo libro #silenzidaraccontare è uno spunto per ritrovarsi e ristabilire un contatto con il pubblico. OLTRE è la voglia e la forza di reagire e ripartire, OLTRE è l’emblema di ciò che ha rappresentato quest’ultimo anno, OLTRE è quello che sta nascendo e che sarà. Un evento all’aperto nel parco antistante lo studio di registrazione Coffee Studio, in via di Tor Cervara 39 a Roma che, a partire dalle 16,30 diventerà “un prato verde dove crescono speranze”. A condurre l’incontro-racconto di Diorhà sarà l’amica e produttrice Sara Lauricella e tra una chiacchera, una canzone ed un progetto, ci saranno dei divertenti siparietti, che coinvolgeranno anche i presenti, per provare ad esorcizzare l’amarezza delle canzoni lasciate in panchina, degli eventi annullati e di tutto ciò che abbiamo vissuto. I temi li abbiamo già accennati: la musica di Diorhà, il suo libro #silenzidaraccontare (titolo quasi profetico), l’impegno per il sociale, i progetti comunque portati avanti e quelli nuovi iniziati, le collaborazioni con l’Avis e la Clownterapia, la voce ed il volto prestati per la “pupazzetta” motivazionale l’Indomabile Domitilla e i progetti con lo studio Sonopoli, dell’esperienza di recensore musicale per Italian Music News e del progetto che si accinge ad unire Roma e la Puglia, di chi c’è stato e di chi continua ad esserci nelle tante collaborazioni.

Un pomeriggio che sarà scandito da un motto: Fermarsi mai, andare OLTRE sempre.

Per ottemperare alle normative per la tutela della salute pubblica per il Covid-19 l’ingresso sarà solo su prenotazione a posti limitati e con i dispositivi di sicurezza che saranno previsti dal DPCM in vigore al momento dell’evento. L’orario di inizio ingresso è previsto per le 16,30 per permettere le registrazioni e per ottemperare agli obblighi previsti.

Organization support Antonella De Felice

Fotografo ufficiale Isabella Cavallaro Ph

Regia Francesco Caprara

Riprese Tewpics

E’ obbligatorio fare richiesta di partecipazione al pubblico dell’evento tramite una delle seguenti modalità:

Messaggio sui canali social dell’artista Diorhà FB ed IG

– Mail dell’artista Diorhà diorhamusic@gmail.com