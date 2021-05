Antonella Fiordelisi:” Non mi sono mai pentita di nulla perché sono stata sempre me stessa”

La passione per lo sport ed il fitness; schermitrice, modella ed influencer, Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle ragazze più seguite sui social.

Il suo profilo Instagram vanta oltre 1 milione di seguaci e le sue avventure sentimentali e non riempiono le prime pagine dei giornali di gossip.

Antonella è la ragazza che vediamo sui social: semplice, educata e disponibilissima.

Dopo le voci legate alla chiusura del suo rapporto con Francesco Chiofalo, Antonella rilascia un’intervista esclusiva in cui racconta le sue ambizioni e la sua quotidianità.

Una ragazza giovane ma già con le idee chiare da diverso tempo: i suoi Followers? “Accetto sia i complimenti che le critiche”

1)Schermitrice, modella e influencer…ti manca attrice e cantante, hai mai pensato ad una delle due cose?

“Non ci ho solo pensato ma l’ho anche fatto!😁Nel 2019 e’ uscita la mia prima canzone, “Dindan”, tutta prodotta da me, e che vuole essere un’incitazione ai giovani a non arrendersi mai.

Per quanto riguarda me come attrice, dopo una prima esperienza nel 2018 come protagonista nella web-serie “5 to succeed” finanziata dalla Commissione Europea, nel 2019, ho partecipato al film per il cinema “Passpartu’ – Operazione doppiozero” in cui facevo la parte di me stessa, ovvero di Antonella Fiordelisi schermitrice, amica di una delle protagoniste del film.

Queste esperienze sono state molto divertenti e mi hanno arricchito molto, quindi spero di farne delle altre.”

2)Racconti molto la tua quotidianità con i social, spesso sei stata anche attaccata per questo. In riferimento al tuo ormai ex Francesco, ti sei mai pentita di aver condiviso tutto con i tuoi followers?

“No, non mi sono mai pentita di nulla perché sono stata sempre me stessa ed è proprio questo che voglio che vadano i miei followers: una loro amica sempre sincera con se e con gli altri”



3) Che rapporto hai con i followers, quanto sono importanti per te eventuali apprezzamenti o critiche, costruttive ovviamente, che ti vengono fatte?

“Siamo come una famiglia, cerco di dare sempre ottimi.

Consigli attraverso i miei social … dallo sport all’abbigliamento.. per quanto riguarda le critiche se sono costruttive le accetto volentieri perché aiutano a capire dove devo migliorarmi; se invece le critiche sono delle mere offese me le faccio scivolare addosso… anche perché spesso provengono da qualche hater che non considero Follower in quanto usano falsi profili”

4)Sei ancora giovane ma sembri una donna molto matura per la tua età, pensi ci sia qualcosa del tuo carattere che sia da migliorare? O Comunque qualcosa che cambieresti

“Veramente non mi sento molto matura per i miei 23 anni, anzi 😅 i miei genitori mi vedono sempre piccola. Anche per questo ho deciso di vivere da sola a Milano, per mettermi in gioco e vedere come me la cavo da sola. Ovviamente loro mi hanno molto aiutato prendendomi casa a Milano e per questo li ringrazio”

5)Con lo sport e la costanza hai scolpito il tuo corpo perfetto che mostri con naturalezza ed eleganza, quanto sei fiera di te stessa e degli obiettivi che hai raggiunto?

“Si lo sport è molto importante per migliorarsi non solo fisicamente ma anche mentalmente, specialmente quello a livello agonistico. Ovviamente sono molto fiera di me stessa, soprattutto perché ho raggiunto molti obiettivi, e parlo in generale, senza scendere mai a compromessi.

Il mio motto è: provaci sempre e non arrenderti mai (che poi è il mood della mia canzone)”

a cura di Dario De Fenu