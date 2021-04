Federico Ferrai: “Nel XV Municipio servono più fatti e meno parole, se la Lega chiama, sono pronto a scendere in campo in prima persona”

Attento, determinato e consapevole dell’imminente necessità di un cambiamento: Federico Ferrai ha le idee chiare sul destino di Roma e del Municipio in questione.

Classe ’96 e laureando in Economia, Federico in un’intervista esclusiva racconta le sue ambizioni e le preoccupazioni legate alle prossime elezioni capitoline.

“Vedrei bene la Bongiorno o Bertolaso alla guida di Roma”, ad ottobre sicuramente ne sapremo di più, per ora i partiti continuano a lavorare nella speranza di dare ai cittadini più certezze possibili in vista del voto.

Da quanto tempo fai politica?

“Sono sempre stato un appassionato di politica. Seguivo sempre mio padre che faceva parte del Movimento Italiano Disabili e le sue iniziative mi appassionavano molto. Nel 2018 sono entrato a far parte della Lega e nel giugno 2020 sono diventato coordinatore della Lega Giovani per il XV Municipio”

Perché hai scelto la Lega?

“Ho scelto la Lega perché incanala e porta le soluzioni a tutti i problemi reali e vicini ai cittadini. In particolare la Lega ha a cuore i temi dell’ordine, della sicurezza e si impegna per dare a Roma il prestigio e la tutela che merita. Credo che Matteo Salvini sia l’unico a non riempirsi la bocca con le parole ma si impegni profondamente verso il nostro futuro, ha a cuore il futuro dei giovani, li valorizza e questo è l’unico partito con il quale sento di poter aiutare me stesso e gli altri giovani per un futuro migliore.”

Quali sono stati, secondo te, gli errori più grandi commessi dalla Sindaca Virginia Raggi?

“Credo che gli errori siano stati molti: a livello Municipale il più grande sbaglio della sinistra è stato quello di non ascoltare mai l’opposizione per poi non saper mai effettivamente cosa fare. Per quattro anni e mezzo hanno fatto ben poco, ora si stanno dando da fare per cercare di convincere il cittadino ad una nuova fiducia.

I problemi di Roma sono evidenti: viabilità, sicurezza e gestione dei rifiuti continuano ad essere le problematiche fondamentali che dovranno essere risolte.

Il Municipio XV è il più grande di Roma e ricopre tutta la zona nord della città fino a Cesano, l’idea di mettere un centro di compostaggio a Cesano pensiamo possa essere estremamente dannosa per il territorio, noi proponiamo l’utilizzo dei termovalorizzatori che rappresentano una valida alternativa e renderebbero i rifiuti non più un problema quanto una risorsa importante per la nostra città.

Roma dovrebbe vivere di turismo ed in quattro anni e mezzo la Sindaca non è riuscita a risolvere il problema rifiuti: i cassonetti sembrano vere e proprie discariche e le promesse fatte non sono state mantenute.

A livello municipale cosa proponete per migliorare la situazione dei cittadini?

“Noi da anni abbiamo la volontà di creare una biblioteca per consentire a tutti i ragazzi di studiare e di avere uno spazio all’avanguardia dove poter usufruire di tablet e computer, evitando così di rinchiudersi nei bar per studiare. Questo progetto rimarca la possibilità di rendere i luoghi decorosi e moderni, favorendo l’inclusione sociale per ogni singolo cittadino. Il nostro è il Municipio più grande e abbiamo a disposizione soltanto una biblioteca, per altro non grandissima, crediamo fortemente in questo progetto e speriamo di portarlo a termine nel più breve tempo possibile.

Poi c’è da sistemare il problema della sicurezza; abbiamo il più alto numero di Rom presenti all’interno del Municipio e riteniamo urgente e fondamentale il rafforzamento della polizia e delle telecamere per evitare vandalismi e criminalità. Riteniamo sia necessario Intervenire presto sulla viabilità, snellendo il grande problema del traffico che colpisce il versante nord di Roma (Cassia) e operare una cura efficiente del manto stradale senza che nessuno debba ritrovarsi ogni mese a fare slalom tra le buche o con il rischio di non poter tornare a casa per via di un incidente.”

Con il governo Draghi sono nate un po’ di tensioni all’interno del centro-destra, soprattutto nel rapporto Salvini-Meloni, per il Municipio vedi un centro-destra coeso?

“Siamo assolutamente uniti. Abbiamo idee differenti che portiamo avanti parallelamente: noi abbiamo un’idea più trascendentale della politica.”



Sei fiducioso per le elezioni di ottobre?

“Si sono molto fiducioso è convinto che i cittadini romani sceglieranno coloro che in questi anni gli sono stati sempre vicini in ogni battaglia. Noi della Lega non abbiamo preoccupazioni anzi non vediamo l’ora. Con Salvini in supporto fallire sarà impossibile… il municipio è forte ed è sempre stato il fortino del centro-destra, lo sarà anche ad ottobre.”

Chi vorresti come Sindaco di Roma?

“A me piace molto Giulia Bongiorno, o in alternativa Guido Bertolaso, due grandi persone.”

Voi avete molte iniziative e amate stare a contatto diretto con i cittadini, credi sia un vostro pregio?

“Il problema grande del nostro Municipio è che non c’è mai stato un altro movimento politico come il nostro sul territorio. Le forze politiche opposte si sono manifestate soltanto un mese prima delle elezioni europee, mentre noi ci impegniamo costantemente e quotidianamente per migliorare il territorio. Nessuno dopo essere stato eletto è mai stato ad ascoltare i problemi dei cittadini, limitandosi a chiudersi in Municipio: vogliamo cambiare le cose, ascoltiamo e ci muoviamo in base alle esigenze del cittadino.”

a cura di Dario De Fenu