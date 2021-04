Alla ricerca del viaggio perfetto, nei luoghi conosciuti e non del nostro Paese Borghi e Meraviglie Italiane

a cura di Priscilla Rucco

Marcel Proust affermava che: “Il vero viaggio di scoperta, non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” e, proprio per questa ragione, siamo andati ad intervistare le fondatrici di “Borghi e meraviglie Italiane”. Sono un gruppo di 11 persone, un team esclusivamente al femminile, dislocate su tutto il territorio nazionale. Donne accomunate dalla passione per i viaggi e dall’amore per il nostro bel paese. Alcune di esse, sono guide turistiche regolarmente abilitate, c’è una fotografa professionista che usa la fotografia come terapia ed altre, che lavorano in un campo diverso dal turismo; insomma, donne differenti ma con la grande passione per i viaggi e per le scoperte che, ogni angolo dell’Italia, possa offrire, non a scopo di lucro poiché nessuna, nel team, percepisce alcuno stipendio o sovvenzioni. Siamo andati ad intervistare le fondatrici della pagina “Borghi e Meraviglie italiane, proprio in vista della bella stagione, per carpire loro curiosità, aneddoti e qualche dritta sull’organizzazione dei nostri prossimi viaggi.

Com’è nata l’idea della creazione di “Borghi e Meraviglie Italiane” e con quali finalità

“Nasciamo in piena pandemia, a maggio del 2020, infatti tra poco sarà il nostro primo compleanno. L’intento, fin dall’inizio, è stato quello di dare una mano al turismo, che fin da subito è andato in forte sofferenza a causa delle restrizioni del covid19. Divulgando e facendo conoscere tutte ma proprio tutte le bellezze italiane, dai borghi alle cittadine più grandi, dai monumenti, abazie, siti archeologici, percorsi naturalistici, montagne, laghi, fiumi, specialità gastronomiche dello specifico borgo o zona. Vogliamo far sognare la gente ed indurla a viaggiare virtualmente, con la mente e con il cuore, alimentando anche in tempi “fermi” come questo che stiamo affrontando, le bellezze che la natura possa offrirci. Diamo inoltre, la possibilità a chi lo desidera, di postare le proprie foto o volendo, di farci pervenire richieste particolari, per esempio parlare del proprio borgo (ci sono arrivate richieste anche da parte di sindaci e proloco che ci chiedevano di non dimenticarci del loro borgo, e noi li abbiamo accontentati!). Inoltre, nel nostro gruppo dedicato si svolge la contest “il borgo delle meraviglie” in cui alcuni borghi si sfidano a suon di like e la prima edizione è stata vinta dal borgo di Bosa, in Sardegna, a cui abbiamo consegnato anche una targa, con tanto di reportage, finendo anche sul giornale locale. Alla fine di questo anno difficile, i nostri followers sono cresciuti giorno dopo giorno, fino ad arrivare ad essere più di 38.000: un bel traguardo!”

Com’è cambiato il modo di viaggiare, a causa del coronavirus.

“Purtroppo, in pieno lockdown la gente non ha più potuto viaggiare, ma i nostri followers lo hanno continuato a fare con la fantasia. Hanno potuto avere il tempo di aggiungere alla lista dei posti da visitare, luoghi fino a quel momento a loro sconosciuti. I tipici commenti che riceviamo più di frequente sono: questa me la segno! Oppure, appena posso ricominciare a viaggiare, voglio conoscere questo luogo o ancora: mi ci porti? Concludendo, il turismo ha avuto un momento di stand-by ma, consultando la nostra pagina, la gente non ha smesso di aver voglia di viaggiare e per noi è stata una grande soddisfazione perché i nostri lettori ci hanno ripagato di tanto lavoro certosino.”

Che consigli vi sentite di dare, nel momento in cui si programma un viaggio?

“Sicuramente, seguire le proprie inclinazioni ed interessi. Se si preferiscono i piccoli borghi, l’Italia ne è piena. Se invece, si preferisce la natura, non mancano di certo i luoghi nel nostro paese ricco di meraviglie e di posti incantati per cui, consigliamo di seguire il proprio cuore, anche per quanto concerne la programmazione di un viaggio breve o lungo che sia, soprattutto se poi consideriamo la fortuna che abbiamo di poter usufruire questo mezzo portentoso che è internet, informandosi prima, su cosa poter visitare, vedere, conoscere e approfondire. Per offrire un ulteriore aiuto ai nostri viaggiatori (casuali o professionisti che siano), abbiamo un blog dedicato alle strutture presenti nei luoghi che andiamo a presentare e a queste ultime, abbiamo dato la possibilità, in maniera del tutto gratuita, di apparire in una ricerca mirata da parte dei nostri followers, e di presentarle in pagina caricando un post dedicato, che appare regolarmente ogni mese, mese e mezzo, che ne spiega le caratteristiche, mostra le foto e i contatti per poter organizzarsi al meglio. al momento abbiamo una lista di 45 strutture ma continuano ad aumentare.”