Fabrizia Santarelli: “Voglio dare qualcosa di mio a questo mondo”

Ciò che appare subito evidente nel dialogo con Fabrizia Santarelli è la spontaneità con la quale racconta la sua vita e svela gli aneddoti che hanno fatto da cornice al suo successo.

Una vita di sacrifici guidata dall’amore per il diritto e dalla voglia di mettere qualcosa di nuovo a questo mondo, qualcosa che sia frutto del suo lavoro e della sua professionalità.

“La vita è una, e voglio che la mia sia speciale”, basterebbe questa sua frase per descrivere Fabrizia Santarelli; una donna con dei valori veri, una grande intelligenza sfruttata in pieno che le ha permesso di laurearsi in Giurisprudenza con 110 e lode a 24 anni senza però mai trascurare la passione per la moda e lo spettacolo.

Il valore della famiglia e la grande fede hanno portato Fabrizia a distinguersi dalla massa, consentendole di raggiungere molti obiettivi prefissati e ponendo le basi per quelli che verranno, in cui metterà ancor più determinazione.

“E non lasciare andare un giorno per ritrovar te stesso, figlio di un cielo così bello, perché la vita è adesso“, il filo conduttore che lega le parole di Claudio Baglioni alla vita di Fabrizia Santarelli apre la nostra intervista, nella quale la giovane barese racconta il suo destino, in bilico tra moda e diritto!

Dalla laurea in Giurisprudenza al ruolo di “Bonasorte” ad Avanti un altro, chi è Fabrizia?

“Fin da piccola ho sempre avuto un grande amore per lo studio ed in particolare per il diritto. Mi sono laureata in Giurisprudenza a 24 anni ed ho sempre avuto il grande obiettivo di diventare magistrato. Lavoro nella moda da quando avevo 14 anni e mi sono sempre mantenuta da sola, pagandomi gli studi e cercando di non pesare economicamente sui miei genitori. Ho vissuto due vite in pratica, mosse da due passioni all’antitesi come la moda e il diritto. Dopo la laurea ho fatto 18 mesi di pratica in corte di appello, pur trovandomi benissimo ed amando quel mondo sentivo che mi mancava qualcosa, sentivo l’esigenza di colmare in qualche modo una lacuna artistica che avevo e mi sono trasferita a Roma, dove mi sono diplomata in un’accademia di cinema. Conoscere artisti del calibro di Pupi Avati, Gabriele Muccino e Michele Placido mi ha reso felice, mi sono sentita libera come non mai. Ho sempre però continuato a lavorare come modella e sono felice che siano da poco andate in onda le puntate nelle quali ho partecipato ad “Avanti un altro” interpretando la “bonasorte”.

Il ruolo della “Bonasorte” è stato molto importante per te, ci racconti come sei arrivata al programma?

“Ho fatto il casting e sembrava tutto finito lì, ho continuato a lavorare come modella normalmente. Un giorno mentre mi stavo preparando per uno shooting mi chiamò la redazione di “Avanti un altro”, rimasi incredula, mollai tutto e corsi a Roma, fu tutto improvviso ma allo stesso tempo emozionante.”

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono quelli che vediamo in tv anche nella vita reale?

“Ho sempre amato il programma e per me è stato un sogno potervi partecipare. Paolo e Luca forse sono addirittura migliori di ciò che appare, sono persone meravigliose, professionali ma allo stesso tempo amorevoli ed estremamente educate. Tutto lo staff mi ha accolto con tanto entusiasmo, ripeto è stata un’esperienza formativa ed emozionante per me, da tutti i punti di vista.”

Quanto sono importanti i social nella tua vita?

“Credo non ci sia nulla di più bello della vita reale; potersi confrontare e crescere con il dialogo faccia a faccia è la cosa più bella del mondo. Non nego però che i social mi piacciono, mi hanno dato l’opportunità di crescere e grazie ai social ho anche trovato importanti accordi lavorativi.”

Che importanza ha la famiglia nella tua vita?

“La mia famiglia è il dono più grande che Dio mi ha dato. Siamo molto uniti, mamma e papà si sono sposati a 19 anni e sono la dimostrazione vera dell’amore. Siamo in 5 a casa e con mio fratello e mia sorella ho un rapporto bellissimo. La mia famiglia è tutta la mia vita.”

Come gestisci il rapporto con i followers?

“Ricevo molti complimenti e sono felicissima di questo. Oltre ai complimenti sul mio lato estetico, che ovviamente fanno piacere, mi toccano particolarmente tutti i commenti positivi anche delle ragazze sul mio carattere e sulla mia persona, ecco vado fiera di questo. Mi emoziona più un commento sul mio carattere che sulla bellezza fisica”

Usi i social per mostrare anche il tuo corpo, non hai mai paura di essere giudicata?

“Voglio essere libera di mostrarmi come voglio, non penso a quello che dice la gente, se fa star bene a me lo faccio, altrimenti no. Siamo nel 2021 e quando mostro il mio corpo lo faccio anche perché sono fiera del lavoro che ho fatto; mi piace tenermi in linea, faccio fitness e mi alleno anche quando non mi andrebbe, se vedo ripagati tutti i miei sacrifici sono contenta, vado fiera di ciò che sono.”

Faresti un reality?

“Si, mi piacerebbe mettermi in gioco con un’esperienza di questo tipo, sarebbe un’occasione per farmi conoscere a 360 gradi.”

Quali sono i tuoi obiettivi futuri?

“Sono sicura di essere una persona che ha tanto da dare, voglio semplicemente trasmettere alle persone qualcosa di mio. Il cinema e lo spettacolo sono indubbiamente dei grandi trampolini di lancio per me e mi spingono a rincorrere le mie passioni.

Mi ritengo una persona molto poliedrica, affronto tutto con serenità e passione, penso che avere una base culturale alle spalle sia fondamentale e sono orgogliosa del percorso di studi che ho fatto.”

a cura di Dario De Fenu