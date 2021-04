Marika Baldini: “Sui social cerco di affrontare tematiche di vita quotidiana, sono una persona normale che vive la sua vita privata fuori da Instagram”

Modella, Showgirl e tifosissima della Roma, Marika Baldini è da anni persona molto nota sui social dove è apprezzata per la sua immensa bellezza e sensualità.

Dietro ad un lato estetico così perfetto si cela una donna matura, con un carattere forte e tanta personalità.

In questa intervista esclusiva Marika rivela le sue ambizioni future e la voglia di mettere in mostra tutta la sua simpatia che lei ribadisce essere superiore alla bellezza.

Quanto è stato importante per te partecipare ad un reality?

“Per alcuni lati mi ha svantaggiata, diciamo che prima i reality non avevano la grande importanza che hanno ora e forse in quel periodo non ero pronta, ero troppo piccola e presa da altre cose.”

Sei molto privata e per una persona nota come te non è facile, pensi sia questo che ti differenzia dalle altre?

“Non penso sia questo a differenziarmi, bensì il fatto che io con i social parlo di alcune cose che vengono trattate poco dalle altre blogger. Affronto temi psicologici importanti, problemi di vita e di routine quotidiana, temi non di tendenza che però mi mettono sullo stesso piano dei miei followers. Ho gli stessi problemi di tutti, sono una persona normale e mi mostro per quella che sono.”



OnlyFans, come mai questa scelta?

“Onestamente prima non avevo una bellissima considerazione di OnlyFans, anzi tutt’altro (ride ndr), poi mi sono informata bene ed ho capito che il profilo può essere gestito in vari modi.

OnlyFans è un trend pazzesco, ho un ottimo guadagno e sono felice di averlo fatto”

Come gestisci le critiche?

“Arrivata a 30 anni non mi feriscono più. Credo che dietro alle crtiche ci sia una profonda frustrazione da parte di chi vorrebbe essere come me ma non ci riesce, così si limita ad attaccarmi. Non si critica mai una persona o una cosa per la quale sotto non vi è un interesse. Ti dico la verità, molto spesso mi diverto a leggere alcuni commenti e cerco di rispondere a tutti, soprattutto ai commenti negativi.”



Faresti un altro reality?

“Mi hanno contattato più volte perché interessati alla mia figura ma alla fine mi sono sempre tirata indietro.Non è un mondo che mi piace, farei televisione e mi potrebbe anche piacere la possibilità di partecipare a qualche programma tv, dipende dal ruolo che ricoprirei.”



La passione per il calcio come nasce?

“Sono sempre stata una tifosa romanista, sono nata e cresciuta a Roma, con Totti poi è nato il mio amore per è cresciuto il mio amore per i colori giallorossi.”



Obiettivi futuri?

“Mi piacerebbe avere uno spazio tutto mio dove poter mostrare il mio lato caratteriale oltre a quello estetico, non so ancora bene come ma ho voglia di farmi conoscere anche sotto questo punto di vista.

Sicuramente poi vorrei aprire un mio brand di lingerie sexy o di abbigliamento sportivo, vedremo in futuro.”

Amore e amicizia li cerchi fuori dal mondo dello spettacolo?

“Assolutamente sì! Il mio uomo ideale non dovrebbe avere neanche Instagram pensa te… (ride ndr).

I miei migliori amici sono tutte persone normali, non famosi e con lavori molto comuni, ti dirò le persone famose le trovo estremamente false.”

A pochi giorni dall’uscita del singolo “Troppo bella” di Manuel Cardella, in cui Marika sarà la protagonista del video, abbiamo avuto il piacere di confrontarci con una donna simpatica e alla mano, che tramite i social ha riscosso tutto il suo meritato seguito.