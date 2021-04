Alessio Chiodini: “Il libro è un messaggio per i bambini, miglioriamo il posto in cui viviamo”

Attore, doppiatore e negli ultimi tempi anche scrittore, Alessio Chiodini è un’artista a 360 gradi che da anni coinvolge con il suo entusiasmo ed il suo talento artistico.

A pochi giorni dall’uscita del suo primo libro “Inquinameno” Alessio si concede in un’intervista esclusiva dove rivela i suoi sogni e le sue ambizioni nel difficile mondo dello spettacolo.

Dal sogno avverato di recitare con il suo idolo Christian De Sica in “Vacanze a Cortina” all’amore per il calcio, Alessio Chiodini racconta la sua vita con la simpatia e l’umiltà che lo contraddistingue.

Qual è lo scopo del libro e da dove nasce questa idea?

“E’ un libro destinato ai bambini ma che ha l’ambizione di sensibilizzare tutti verso la lotta all’inquinamento. Una favola che partendo da Roma va a concentrarsi sull’ambiente in generale: l’obiettivo è quello di portarlo nelle scuole per cercare di educare da subito i bambini alla tutela dell’ambiente.

L’idea è nata qualche anno fa: ho partecipato in laboratorio ad una manifestazione contro l’inquinamento dove mi chiesero di creare qualcosa sulla tematica e recentemente ho pensato di riportarlo in un testo scritto, pensando che potesse essere educativo e importante per me.”

Hai in programma di scrivere altri libri?

“Non lo so, attualmente non è nei miei progetti ma in futuro vedremo.”

Come è nata la tua passione per lo spettacolo?

“Il mio amore per questo mondo è nato quando ero piccolo; in particolare in terza media la professoressa di italiano ci fece fare uno spettacolo e andammo al teatro Quirino di Roma per un concorso della Accademia Nazionale di Arte Drammatica e io vinsi il premio come miglior attore protagonista. Da quel momento pensai fosse il lavoro giusto per me e cominciai a dedicare la mia vita a questo lavoro.”

Cinema o teatro?

“Vivrei di teatro, ma mi rifugio volentieri nel cinema.”

Quali sono i tuoi idoli?

“Molti, se penso al teatro non posso non menzionare il maestro Gigi Proietti, nel cinema il mio idolo è sempre stato Christian De Sica, ammiro molto Pierfrancesco Favino che ritengo un genio assoluto.”



Qual è il tuo sogno più grande?

“Oggi il mio sogno è riuscire a fare questo lavoro per tutta la vita, cosa non facile ma mi impegnerò sempre al massimo per poterci riuscire.”

Tutti parlano del mondo dello spettacolo come un ambiente estremamente difficile e competitivo, con la possibilità di andare dalle stelle alle stalle in un attimo, ti spaventa tutto questo?

“La paura c’è, esiste ed è inutile negarlo. Più si va avanti con gli anni e più aumenta la possibilità di fallire. Noi attori ci portiamo in dote anche un po’ di follia ed il carattere in questo mestiere aiuta molto, mi ritengo una persona equilibrata e finchè avrò questa passione lotterò giorno dopo giorno per portarla avanti.”

Qual è stato il personaggio con il quale hai legato di più tra le varie interpretazioni che hai svolto?

“Sono legato a tutti i ruoli che ho ricoperto. In assoluto mi ha emozionato interpretare Rugantino con la regia di Marco Simeoli. Ricordo che scoppiai a piangere durante gli applausi, non mi è mai più capitata una cosa del genere, è stato il personaggio al quale mi sono affezionato maggiormente.”



Hai detto che Christian De Sica è uno dei tuoi idoli, com’è stato lavorare con lui?

“Per me è stato come giocare con Totti, era un sogno che avevo da ragazzino. Christian è una persona straordinaria e mi ha accolto subito con l’affetto che lo contraddistingue, è stato bellissimo lavorare con lui.”

Credi che il mondo dello spettacolo sia meritocratico?

“Ti rispondo con una metafora (ride ndr). Lo spettacolo è come il Grande Raccordo Anulare di Roma, sempre pieno di macchine ma con la corsia preferenziale sempre presente e chi vuole la può sempre percorrere. Ognuno prende delle scelte in base all’etica ed alla personalità che ha.”

Quali sono i tuoi hobby?

“Mi piace molto il calcio e sono un grande tifoso della Roma, gioco nella Nazionale Attori come mediano davanti alla difesa, alla Daniele De Rossi per capirci (ride ndr).

Un grande uomo oltre che un artista completo. Il libro di Alessio Chiodini “Inquinameno” è disponibile su Amazon al prezzo di 9.99 euro.

Un libro che lancia un messaggio importante in un modo estremamente semplice, un libro per tutti che dovrebbe essere presente nelle case di tutti.

Rispettare l’ambiente è il primo passo per iniziare a rispettare noi stessi.

a cura di Dario De Fenu