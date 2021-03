Frida’s Friends, la prima fondazione dedicata alla “Pet Therapy” che si alimenta attraverso il primo social dedicato alla “Pet Economy”

Dopo 10 anni di progetti dedicati all’applicazione degli Interventi Assistiti con Animali (Pet Therapy) rivolti a qualsiasi tipo di patologia Psico-fisica (ansia, stress, difficoltà di relazione, disturbi del comportamento, ritardi cognitivi, bullismo, sindrome di Down, psichiatria, alzheimer, demenza senile, Sla) realizzati nei principali ospedali del Nord Italia e altrettanti progetti di zooantropologia didattica per le scuole materne e primarie, nasce la Fondazione Frida’s Friends. Si amplia la Mission 2021 con la creazione del primo Social dedicato completamente alla PET ECONOMY!

La nuova piattaforma accessibile in modo gratuito tramite APP è disponibile in versione Android ed iOS. Cani, gatti, conigli, pappagalli, pesci … saranno protagonisti del social con le loro storie ed esperienze, in grado di informare anche il neofita del miglior approccio possibile con queste incredibili forme di vita ormai presenti in quasi tutte le famiglie italiane e che consentono di usufruire della loro energia positiva in un momento storico dove la “dimensione casa” è vissuta in modo più completo.

E’ una piattaforma che nasce dall’amore e dal rispetto verso ogni animale da compagnia e non, un social che fa del rispetto del pianeta TERRA la sua priorità! L’energia e la bellezza della Natura sempre disponibile sui nostri device in modo da avere una “confort zone” a portata di mano. No a immagini crude o di maltrattamento. L’uomo ha da sempre bisogno di mantenere il contatto con la Natura…un collegamento che oggi sembra sia sfuggito ad ogni controllo.

Tutto questo grazie al sistema di sviluppo ALFASSA ( www.alfassa.net ) ed ai suoi Operatori Abilitanti quali Smart Cities Italy ( www.smartcitiesitaly.it ), persone altamente qualificate che con grande impegno e responsabilità sociale, sono costantemente impegnati ad implementare e diffondere nel mondo, un nuovo modello di sviluppo capace di vincolare lo sviluppo economico alla sostenibilità ambientale ed al benessere sociale.

Molto presto rilasceremo funzioni di grande valore per i nostri amici animali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibilità di “premiare” la community che lo alimenta, un ambiente dove in base all’interazione è possibile accumulare dei PUNTI che potranno in seguito essere trasformati in VOUCHER spendibili tra le Aziende Etiche e Pet Friendly che fanno parte del social e/o che sostengono i progetti di Pet Therapy della Fondazione Frida’s Friends.

Il nostro obiettivo è quello di sintetizzare in modo comodo e veloce i servizi fondamentali per la miglior gestione dei propri amici animali, dai mangimi premium, all’educatore, ai servizi di dog sitting, alle cliniche veterinarie, pensioni dedicate, viaggi e alberghi pet friendly.

In questo modo, la Fondazione Frida’s Friends potrà restituire il valore generato dalla vostra partecipazione attiva e propositiva, in quella che è la sua vera missione ed anima di Frida’s Friends, ovvero, le terapie assistite con animali. La possibilità di conoscere i professionisti abilitati in Pet Therapy della tua zona, i progetti nei principali ospedali, le aziende che sostengono tali iniziative terapeutiche e sociali e che fanno quindi dell’Etica un valore imprescindibile.

Ecco l’importanza di #farerete con la Fondazione Frida’s Friends. Unirsi per poter offrire un servizio terapeutico professionale nei principali ospedali o scuole d’Italia, oggi a maggior ragione considerato l’aumento di stress e ansia nelle categorie deboli come giovani e anziani, in modo da poter essere veramente una terapia professionale e fruibile dal maggior pubblico possibile.

Queste importanti novità verranno pubblicizzate da fine marzo nella campagna sociale con sms solidale che vedrà on air la Fondazione Frida’s Friends sulle reti Mediaset, LA7 e SKY. E’ importante, quindi, per tutte le Aziende della Pet Economy essere presenti da subito in questa nuova piattaforma digitale che ha l’obbiettivo di diventare quanto prima il punto di riferimento per il mondo della Pet Economy.

Per qualsiasi info scrivere a fridasfriends@gmail.com